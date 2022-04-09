29,25 грн: в Нацбанке заморозили курс гривны к доллару до конца войны

В Нацбанке заморозили курс гривны к доллару до конца войны / УНИАН

Руководство Национального банка Украины заморозил курс гривны до конца войны, которую российский президент Владимир Путин развязал против Украины. Об этом в телевизионном эфире заявил заместитель руководителя финансового регулятора Сергей Николайчук.

По его словам, украинский Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 гривен за доллар до конца войны.

"После нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать административное ограничение, сокращать свое участие на рынке", — заявил представитель НБУ.

Он добавил, что этот переход будет очень постепенным ‒ для того, чтобы избежать резких потрясений национальной валюты.

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Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что как только военные действия завершатся, регулятор в кратчайшие сроки вернется к политике плавающего образования курса.

По мнению главы НБУ Кирилла Шевченко, сделать прогноз о том, каким будет курс после войны, невозможно.

"Но могу подтвердить, что после нормализации ситуации полноценную работу валютного рынка будет восстановлена в кратчайшие сроки", - сказал он и уточнил, что ограничения, которые были запущены на период военного времени, отменят.

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