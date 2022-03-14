Доллар по 45, а евро почти 50 грн: каким будет курс валют после войны с Россией

Эксперты не готовы давать уверенных прогнозов по курсу доллара после войны / УНИАН

Украинцы после военного нападения России сталкиваются с проблемами обмена гривен на доллары или евро. Предложения обменников невыгодные. Сейчас курс доллара установлен на уровне 29,25 грн, а евро 33,17 грн. Согласно прогнозам экспертов, после завершения боевых действий доллар будет в пределах 32,5-45 грн, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

РБК-Украина сообщает, что с момента начала боевых действий курс валют зафиксирован на уровне 24 февраля: за один доллар нужно заплатить 29,25 гривен, а за евро – 33,17 грн.

Впрочем из-за остановки торгов на межбанке и невозможности официально купить валюту, в обменных пунктах доллар продают/покупают по 32-37 грн, а евро - 36-42 грн (цена зависит от специфики региона и его близости к границам стран Европы).

Курс валют в Украине после войны

В Национальной банке заявили, что как только военные действия завершатся, регулятор в кратчайшие сроки вернется к политике плавающего образования курса.

По мнению главы НБУ Кирилла Шевченко, сделать прогноз о том, каким будет курс после войны, невозможно.

"Но могу подтвердить, что после нормализации ситуации полноценную работу валютного рынка будет восстановлена в кратчайшие сроки", - сказал он и уточнил, что ограничения, которые были запущены на период военного времени, отменят.

Как полагают финансовые аналитики ресурса Минфин, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

Впрочем, они вслед за Шевченко подчеркивают, что прогнозировать курс очень сложно, так как показатели будут зависеть от большого количества факторов.