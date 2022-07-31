За доллар – 50 гривен: украинцев ошеломили худшим сценарием девальвации

/ УНИАН

В ближайшее время можно ожидать существенного повышения курса доллара, заявил известный бизнесмен Сеяр Куршутов.

Прогнозом о том, каким может быть курс валют в Украине в августе он поделился на своей странице в Фейсбук.

Бизнесмен не исключил, что в последний месяц лета наличный курс будет установлен в диапазоне 45-50 грн/долл.

"Пообщавшись с двумя компетентными людьми, могу прогнозировать в августе стабилизацию наличного курса в диапазоне 45-50 грн за 1$. При этом безналичный курс, пока повышать не планируют. Малому бизнесу и потребителям не сладко, но в стране война, системные проблемы с экспортом и доходной частью бюджета. Такая реальность. Лучше адаптироваться, чем паниковать", - добавил Куршутов.

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