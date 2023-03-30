"Стране нужны деньги": цены на все виды топлива в Украине резко вырастут – эксперт

Сергей Куюн считает решение государства о возврате налогов, которое повлечет за собой рост цен на бензин, дизтопливо и автогаз, правильным.

Цены на все виды топлива в Украине резко вырастут / УНИАН

Цены на бензин Украине с 1 июля вырастут на 23% – до 58,4 грн за литр, заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

На странице в Facebook он напомнил, что с 1 июля 2023 года планируется возврат налогов на топливо до довоенного уровня. При этом не только НДС (с 7 до 20%), но и акцизов.

"Если ориентироваться на текущую ситуацию и возвращение к довоенным акцизам, то цены вырастут следующим образом: бензин – на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л), дизтопливо – на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л), LPG – на 2,6 грн/л (с 21,77 до 24,40 грн/л)", - пояснил Куюн.

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В то же время эксперт считает решение государства о возврате налогов правильным.

"Во-первых, стране нужны деньги. Во-вторых, цены на нефть упали. В марте 2022 года они были 140 долл., а сейчас – 75 долл. за баррель. В-третьих, снижение НДС привело к злоупотреблениям некоторых импортеров, которые из-за низкого налога начали выводить прибыль из страны путем фиктивного завышения цен на импортируемый нефтепродукт", - написал он.

Напомним, в 2022 году в Украине разразился дефицит топлива на АЗС. В результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

Позднее российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что цены на бензин в Украине с начала 2023 года немного упали. При этом эксперты отмечают, что уже весной можно ожидать подорожания топлива.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн говорит, что рост цен на бензин прогнозируется уже на март-апрель.

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