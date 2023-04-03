УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продукта

3 апреля 2023, 15:46
Увеличение стоимости хлеба связано с потребностью использования генераторов для производства продукции, а также с ситуацией на международном рынке.
хлеб, цены
Цены на хлеб / pixabay

Цены на хлеб в Украине за последний год значительно выросли. Как утверждают украинские производители, сейчас предприятия работают чуть ли не на грани убытков.

В Государственной службе статистики рассказали, что за последний год цена хлеба выросла на 28,8%. А за период с февраля по март 2023-го стоимость повысилась еще на 1,5%.

Увеличение стоимости связано с потребностью использования генераторов для производства продукции, а также с ситуацией на международном рынке.

видео дня

Однако Всеукраинская ассоциация пекарей и объединение "Укрхлебпром" утверждают, что серьезной проблемой также является нехватка работников в пекарнях. Кроме того, часто возникает задержка оплаты продукции.

На сколько еще вырастет стоимость хлеба

На апрель месяц 2023 года в среднем хлеб стоит 20–25 гривен. Однако есть и более дорогая продукция. Ведь точная стоимость зависит от индивидуальных показателей, например, сорта муки и производителя товара.

"Учитывая, что в себестоимости производства хлеба мука занимает около 40%-45%, то это как раз и объясняется повышением цены на хлеб, которое произошло в январе-феврале. В дальнейшем цены на хлеб будут расти на 1,5-2% ежемесячно", – рассказали представители "Укрхлебпрома".

Цены на хлеб сейчас

Буханка ржаного Украинского Столичного хлеба в среднем стоит 38,08 грн. Это почти на 2 грн выше, чем цена в феврале в 36,28 грн.

Цены на хлеб

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Читайте также:

хлеб цены на продукты
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную воду

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:51

Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

15:03

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
14:52

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

Реклама
12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

11:42

Не WelCome: что на самом деле означают буквы WC на двери туалета

11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкин придумал идеальные имена для поклонников ПутинаВидео

11:01

"Никому не пожелаю так прощаться с любимым": невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спастиВидео

10:58

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

10:57

Пригожин заявил о "взятии" Бахмута: бойцы ВСУ жестко ответили на фейкВидео

10:38

Мобилизация в Украине: как могут наказать военнообязанных мужчин, которые остались за границейВидео

10:13

Польша передала Украине первые МиГ-29

10:03

Новые обязательства Украины перед МВФ: ожидать ли от доллара курса за 40Видео

09:53

Глобальная война Китая и США: эксперт спрогнозировал вероятный сценарийВидео

09:47

Жители в панике выбегали из домов: в РФ зафиксировали мощное землетрясениеВидео

09:43

В оккупированном Мелитополе взорвали в авто коллаборанта-"чиновника"Видео

09:40

Гороскоп на сегодня 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

09:09

Дома его ждала невеста: в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Львовщины

09:06

Бензоколонка изменила концепцию внешней политикимнение

09:00

Игорь Эйдман: Пригожин – личный клоун Путина и не может претендовать на его местоЭксклюзив

Реклама
08:59

Юрист назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанномуВидео

08:53

Подрыв пропагандиста Татарского в Питере: в РФ нашли "украинский след"

08:17

Убийство пропагандиста Татарского может быть предупреждением Пригожину — ISW

08:00

Повышение пенсий: какой категории украинцев сделают перерасчет в апреле

07:32

"РФ расставляет изощренные ловушки": из-за промедления Запада Украина теряет самых опытных пилотов – The TelegraphВидео

06:56

О чем Зеленскому стоило бы поговорить с Симнение

06:41

Воевал в самых горячих точках: в боях за Бахмут погиб военный ГУР "Махно"

05:34

Как правильно омолодить грушу: простые советы для всех садоводов

03:50

"Нужно успеть до ретроградного Меркурия": астролог рассказал, в каких делах ждать успеха в апрелеВидео

03:20

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять