Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продукта

Увеличение стоимости хлеба связано с потребностью использования генераторов для производства продукции, а также с ситуацией на международном рынке.

Цены на хлеб / pixabay

Цены на хлеб в Украине за последний год значительно выросли. Как утверждают украинские производители, сейчас предприятия работают чуть ли не на грани убытков.

В Государственной службе статистики рассказали, что за последний год цена хлеба выросла на 28,8%. А за период с февраля по март 2023-го стоимость повысилась еще на 1,5%.

Увеличение стоимости связано с потребностью использования генераторов для производства продукции, а также с ситуацией на международном рынке.

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Однако Всеукраинская ассоциация пекарей и объединение "Укрхлебпром" утверждают, что серьезной проблемой также является нехватка работников в пекарнях. Кроме того, часто возникает задержка оплаты продукции.

На сколько еще вырастет стоимость хлеба

На апрель месяц 2023 года в среднем хлеб стоит 20–25 гривен. Однако есть и более дорогая продукция. Ведь точная стоимость зависит от индивидуальных показателей, например, сорта муки и производителя товара.

"Учитывая, что в себестоимости производства хлеба мука занимает около 40%-45%, то это как раз и объясняется повышением цены на хлеб, которое произошло в январе-феврале. В дальнейшем цены на хлеб будут расти на 1,5-2% ежемесячно", – рассказали представители "Укрхлебпрома".

Цены на хлеб сейчас

Буханка ржаного Украинского Столичного хлеба в среднем стоит 38,08 грн. Это почти на 2 грн выше, чем цена в феврале в 36,28 грн.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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