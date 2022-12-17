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В Украине серьезно взвинтили цены на хлеб

17 декабря 2022, 23:55
Стоимость буханки "Украинского Столичного" на сегодняшний день составляет 35,70 грн.
хлеб, цены
Цены на хлеб в Украине / pixabay

В Украине сложилась непростая ситуация в хлебобулочном производстве. Цены на хлеб взлетели из-за регулярных отключений электроэнергии.

Так, уже третий месяц подряд все популярные среди украинцев сорта хлеба дорожают, сообщает Минфин.

В декабре буханка пшеничного хлеба весом 650 грамм стоит в среднем 32,08 грн, тогда как в ноябре средний ценник был на уровне 31,37 грн.

В последний раз пшеничный хлеб стоил дешевле еще в сентябре.

Если сравнивать ценники по супермаркетам, то в Novus пшеничный хлеб стоит дешевле всего - 31,99 грн за буханку.

Ржаной хлеб в декабре также продолжает дорожать. Стоимость буханки "Украинского Столичного" на сегодняшний день составляет 35,70 грн.

цены на хлеб

Эксперты отмечают, что на фоне постоянных отключений электроэнергии украинцы в панике начали закупать больше хлеба на случай блэкаута. Спрос на продукцию вырос, но изготавливать хлеба начали меньше.

цены на хлеб

Что будет с ценой на хлеб

Из-за ограничения энергоснабжения мукомолы не могут организовать процессы подготовки и помола зерна, а также производства муки.

Сырье дорожает, как и себестоимость производства муки из-за использования генераторов. Все это сказывается на конечной стоимости хлеба и объемах производства.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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