В Украине серьезно взвинтили цены на хлеб

В Украине сложилась непростая ситуация в хлебобулочном производстве. Цены на хлеб взлетели из-за регулярных отключений электроэнергии.
Так, уже третий месяц подряд все популярные среди украинцев сорта хлеба дорожают, сообщает Минфин.
В декабре буханка пшеничного хлеба весом 650 грамм стоит в среднем 32,08 грн, тогда как в ноябре средний ценник был на уровне 31,37 грн.
В последний раз пшеничный хлеб стоил дешевле еще в сентябре.
Если сравнивать ценники по супермаркетам, то в Novus пшеничный хлеб стоит дешевле всего - 31,99 грн за буханку.
Ржаной хлеб в декабре также продолжает дорожать. Стоимость буханки "Украинского Столичного" на сегодняшний день составляет 35,70 грн.
Эксперты отмечают, что на фоне постоянных отключений электроэнергии украинцы в панике начали закупать больше хлеба на случай блэкаута. Спрос на продукцию вырос, но изготавливать хлеба начали меньше.
Что будет с ценой на хлеб
Из-за ограничения энергоснабжения мукомолы не могут организовать процессы подготовки и помола зерна, а также производства муки.
Сырье дорожает, как и себестоимость производства муки из-за использования генераторов. Все это сказывается на конечной стоимости хлеба и объемах производства.
Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
Ранее эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
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