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Курс доллара упадет до нижней планки: когда следует ждать изменений

Ангелина Подвысоцкая
9 июня 2023, 22:19 обновлено 9 июня, 22:27
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Курс валюты может снизиться до уровня 37 гривны за доллар. Изменения будут колебаться на уровне 30-50 копеек.
Доллары, обмен валют
Курс доллара может упасть до 37 грн / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине курс доллара приблизится к нижней планке. Это может начать происходить уже с 12 июня. Об этом заявил экономический эксперт Тарас Лесовой, сообщает Obozrevatel.

Курс доллара может снизиться до уровня 37 грн. таким образом диапазон изменений составит 30-50 коп. Следует отметить, что нижняя планка не будет пробита.

В середине июня на валютный рынок будет влиять сразу несколько факторов:

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  • спрос и предложение на валютную наличность,
  • стратегия Нацбанка по популяризации гривны,
  • макрофинансовые поступления,
  • военная помощь,
  • эффективность "зерновой сделки",
  • внутренняя экономическая ситуация,
  • ситуация на фронте.

Также эксперт не исключает, что на следующей неделе НБУ может пересмотреть размер учетной ставки, что повлияет на курсовые показатели.

Курс доллара в Украине

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что курс доллара в Украине до конца весны сильно не изменится. По словам эксперта, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

Ранее эксперты объясняли, что курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии – если произойдет остановка "зерновой сделки". Но в ближайшее время ничего такого не ожидается. В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что уже в июле 2023 года на курс валют в Украине может крайне негативно повлиять возврат к довоенной системе налогообложения налогами рынка горючего.

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