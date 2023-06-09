Курс доллара упадет до нижней планки: когда следует ждать изменений

Курс валюты может снизиться до уровня 37 гривны за доллар. Изменения будут колебаться на уровне 30-50 копеек.

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Курс доллара может упасть до 37 грн / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине курс доллара приблизится к нижней планке. Это может начать происходить уже с 12 июня. Об этом заявил экономический эксперт Тарас Лесовой, сообщает Obozrevatel.

Курс доллара может снизиться до уровня 37 грн. таким образом диапазон изменений составит 30-50 коп. Следует отметить, что нижняя планка не будет пробита.

В середине июня на валютный рынок будет влиять сразу несколько факторов:

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спрос и предложение на валютную наличность,

стратегия Нацбанка по популяризации гривны,

макрофинансовые поступления,

военная помощь,

эффективность "зерновой сделки",

внутренняя экономическая ситуация,

ситуация на фронте.

Также эксперт не исключает, что на следующей неделе НБУ может пересмотреть размер учетной ставки, что повлияет на курсовые показатели.

Курс доллара в Украине

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что курс доллара в Украине до конца весны сильно не изменится. По словам эксперта, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

Ранее эксперты объясняли, что курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии – если произойдет остановка "зерновой сделки". Но в ближайшее время ничего такого не ожидается. В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что уже в июле 2023 года на курс валют в Украине может крайне негативно повлиять возврат к довоенной системе налогообложения налогами рынка горючего.