Курс доллара упадет до нижней планки: когда следует ждать изменений

В Украине курс доллара приблизится к нижней планке. Это может начать происходить уже с 12 июня. Об этом заявил экономический эксперт Тарас Лесовой, сообщает Obozrevatel.
Курс доллара может снизиться до уровня 37 грн. таким образом диапазон изменений составит 30-50 коп. Следует отметить, что нижняя планка не будет пробита.
В середине июня на валютный рынок будет влиять сразу несколько факторов:
- спрос и предложение на валютную наличность,
- стратегия Нацбанка по популяризации гривны,
- макрофинансовые поступления,
- военная помощь,
- эффективность "зерновой сделки",
- внутренняя экономическая ситуация,
- ситуация на фронте.
Также эксперт не исключает, что на следующей неделе НБУ может пересмотреть размер учетной ставки, что повлияет на курсовые показатели.
Курс доллара в Украине
Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что курс доллара в Украине до конца весны сильно не изменится. По словам эксперта, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.
Ранее эксперты объясняли, что курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии – если произойдет остановка "зерновой сделки". Но в ближайшее время ничего такого не ожидается. В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара.
Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что уже в июле 2023 года на курс валют в Украине может крайне негативно повлиять возврат к довоенной системе налогообложения налогами рынка горючего.
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