Курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии: эксперты раскрыли детали

Благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают, поэтому сейчас ситуация на рынке очень стабильная.

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Что будет с курсом доллара к лету? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара. Даже если "зерновая сделка" не будет продлена, на курс это практически не повлияет. Все дело в том, что больше всего курс зависит от макрофинансовой помощи Украине, которую предоставляют страны-партнеры.

Как отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии Оbozrevatel, в целом ситуация на рынке очень стабильная. Благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают.

"Какого-то давления на гривну просто нет. Теоретически возможная остановка "зерновой сделки" может повлиять на кэшевый рынок – но это если она в принципе будет сорвана. Однако в ближайшее время ничего такого не ожидается. По доллару до конца весны пока не ожидается никаких изменений курса", - сказал банкир.

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Со своей стороны, старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский отметил, что в случае полной остановки "зерновой инициативы" наличный курс доллара может немного вырасти. Однако, если это и произойдет, то в пределах 1 грн.

"Пока у нас есть финансирование от партнеров, то, думаю, существенных изменений не будет. Можем удерживать курс на более-менее стабильном уровне – по крайней мере чтобы он был управляемым", - пояснил он.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Нынешнее, майское, укрепление национальной валюты (сейчас курс колеблется на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет тем, что в Украине сейчас в полном разгаре посевная кампания.

Смотрите видео о том, ждать ли обвала курса гривны в 2023 году:

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