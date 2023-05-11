Ситуация с курсом доллара стабилизировалась: сколько будет стоить валюта до конца весны

В ближайшие недели курс валют будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров, считает Сергей Фурса.

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Курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Курс доллара в Украине до конца весны сильно не изменится, уверен инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По словам эксперта, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров, передает "Обозреватель".

"По доллару до конца весны пока не ожидается никаких изменений курса. Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают, какого-то давления на гривну просто нет", - отметил эксперт.

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Также он подчеркнул, что даже если "зерновое соглашение" не будет продлено, значительных изменений курса доллара это за собой не повлечет.

"Теоретически это может повлиять на кэшевый рынок. Но это если аж в принципе она будет сорвана, то тогда действительно будет проблема для гривны. Но в ближайшее время ничего такого не ожидается", - добавил Фурса.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео о том, ждать ли обвала курса гривны в 2023 году:

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