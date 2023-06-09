Банкир спрогнозировал, сможет ли подскочить доллар до уровня 40 грн

Курс доллара в Украине с 12 по 18 июня будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривень, а евро - от 40 до 41 гривни, отметил банкир Лесовой.

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Курс доллара в ближайшую неделю серьезно не изменится – банкир / коллаж Главред, фото УНИАН

Курс доллара в Украине на следующей неделе, с 12 по 18 июня, будет колебаться в пределах от 37 до 38 гривень, а евро ‒ в пределах от 40 до 41 гривни. Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой, сообщает портал "24 канал".

Специалист отметил, в этот период ситуация на наличном валютном рынке будет почти тождественной нынешней.

По словам Лесового, изменения ожидаются в пределах 30-50 копеек, а разница между курсом купли и продажи не должна превысить 30 копеек.

"Наличный курс валют будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями. По всем признакам курсовый "коридор" для доллара и евро сохранится в пределах 1 гривны: ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 37-38 гривни с доминированием до нижней границы коридора и мелкими его "прорывами", а евро ‒ 40-41 гривни", ‒ подытожил эксперт.

Смотрите видео ТСН - "Гривна укрепилась: валютные колебания прекратились":

Курс доллара в Украине

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что курс доллара в Украине до конца весны сильно не изменится. По словам эксперта, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

Ранее эксперты объясняли, что курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии – если произойдет остановка "зерновой сделки". Но в ближайшее время ничего такого не ожидается. В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что уже в июле 2023 года на курс валют в Украине может крайне негативно повлиять возврат к довоенной системе налогообложения налогами рынка горючего.

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