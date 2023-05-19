Доллар рванет вниз: эксперты сказали, каким будет курс валюты в начале лета

Стоимость доллара будет зависеть как от ситуации на фронте, так и от предоставления Украине международной помощи.

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Эксперты сказали, что будет с ценой на доллар в июне/ УНИАН

Цена на доллар не будет сильно колебаться в ближайшее время. Однако сейчас наблюдается тенденция к снижению наличного курса доллара.

Со временем он может сравниться с официальным курсом, который составляет 36,56 гривны за доллар. Таким прогнозом поделились экономисты, пишет "24 канал".

По словам экономиста Олега Гетмана, до конца мая не стоит ждать очень резких колебаний в стоимости валюты. Цена на доллар максимально может колебаться на 1 гривну в разные стороны.

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"Доллар будет стабилен. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для безумного прыжка – нет никаких факторов, которые бы такое спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны", – отмечает Гетман.

Экономист считает, что со временем цена на доллар опустится и сравняется с официальным курсом в 36,56 гривны. С ним соглашается также директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Она отмечает, что сейчас действительно видна тенденция к снижению наличного курса доллара. Но банкир в то же время обращает внимание, что динамика движения наличного курса к официальному будет очень медленной.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что в ближайшее время спрос на американскую валюту может сократиться. По его словам, причиной этого может стать вероятный рост цен на топливо из-за возврата с 1 июля 20% НДС.

"Всё топливо мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, то спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, которая необходима для приобретения нефтепродукта, тоже сократится", – отметил Кушнирук.

Экономист Гетман отмечает, что сейчас трудно спрогнозировать, каким курс доллара будет летом, ведь это будет зависеть как от событий на фронте, так и от предоставления Украине международной помощи.

Курс доллара в Украине

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что курс доллара в Украине до конца весны сильно не изменится. По словам эксперта, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

Ранее эксперты объясняли, что курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии – если произойдет остановка "зерновой сделки". Но в ближайшее время ничего такого не ожидается. В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что уже в июле 2023 года на курс валют в Украине может крайне негативно повлиять возврат к довоенной системе налогообложения налогами рынка горючего.

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