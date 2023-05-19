УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллар рванет вниз: эксперты сказали, каким будет курс валюты в начале лета

Алёна Воронина
19 мая 2023, 13:29 обновлено 19 мая, 13:31
175
Стоимость доллара будет зависеть как от ситуации на фронте, так и от предоставления Украине международной помощи.
Доллары, обмен валют
Эксперты сказали, что будет с ценой на доллар в июне/ УНИАН

Цена на доллар не будет сильно колебаться в ближайшее время. Однако сейчас наблюдается тенденция к снижению наличного курса доллара.

Со временем он может сравниться с официальным курсом, который составляет 36,56 гривны за доллар. Таким прогнозом поделились экономисты, пишет "24 канал".

По словам экономиста Олега Гетмана, до конца мая не стоит ждать очень резких колебаний в стоимости валюты. Цена на доллар максимально может колебаться на 1 гривну в разные стороны.

видео дня

"Доллар будет стабилен. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для безумного прыжка – нет никаких факторов, которые бы такое спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны", – отмечает Гетман.

Экономист считает, что со временем цена на доллар опустится и сравняется с официальным курсом в 36,56 гривны. С ним соглашается также директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Она отмечает, что сейчас действительно видна тенденция к снижению наличного курса доллара. Но банкир в то же время обращает внимание, что динамика движения наличного курса к официальному будет очень медленной.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что в ближайшее время спрос на американскую валюту может сократиться. По его словам, причиной этого может стать вероятный рост цен на топливо из-за возврата с 1 июля 20% НДС.

"Всё топливо мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, то спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, которая необходима для приобретения нефтепродукта, тоже сократится", – отметил Кушнирук.

Экономист Гетман отмечает, что сейчас трудно спрогнозировать, каким курс доллара будет летом, ведь это будет зависеть как от событий на фронте, так и от предоставления Украине международной помощи.

Курс доллара в Украине

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что курс доллара в Украине до конца весны сильно не изменится. По словам эксперта, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

Ранее эксперты объясняли, что курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии – если произойдет остановка "зерновой сделки". Но в ближайшее время ничего такого не ожидается. В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что уже в июле 2023 года на курс валют в Украине может крайне негативно повлиять возврат к довоенной системе налогообложения налогами рынка горючего.

Вас также может заинтересовать:

доллар курс валют курс доллара деньги
Реклама

Главное за день

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и выступит на саммите Лиги арабских государств

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и выступит на саммите Лиги арабских государств

14:26 Мир
"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

13:38 Мир
"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

11:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:26

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и выступит на саммите Лиги арабских государств

14:12

3 продукта, которые нельзя жарить на подсолнечном масле

14:01

В Украину мчит лето: синоптики рассказали прогнозы

13:38

"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

13:34

Умер актер Хельмут Бергер, сыгравший фантомаса

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:29

Получится нежной и сочной: несколько секретов, как в духовке правильно запечь курицу

13:29

Доллар рванет вниз: эксперты сказали, каким будет курс валюты в начале лета

13:14

Что будет с организмом, если отказаться от сахара

12:57

В сети появилась информация о неизлечимой болезни Седоковой

Реклама
12:29

Россияне "захватили Бахмут": Маляр опровергла информацию

12:20

"Украинская команда" передала дроны-камикадзе подразделению "Скала": "Доставят взрывчатку врагу"

12:20

Что сделать, чтобы в туалете вкусно пахло: простые хитрости из подручных средств

12:06

Новолуние в мае 2023: что ждет каждый знак зодиака до 4 июняВидео

11:52

ВСУ добьют оккупантов на территории РФ: военный эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

11:51

"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

11:45

"Вайкуле, будь она неладна": дальнобойщик Гостюхин набросился на певицу и осквернил память Кикабидзе

11:39

Захур вернулся: Камалия показала, как роскошно муж поздравлял ее с 46-летием в Каннах

11:35

Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора

11:17

Намазал и смыл: как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях

11:13

Головоломка для самых сообразительных: нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд

Реклама
11:13

Гороскоп на завтра 20 мая 2023: Девам – отдых, Ракам - сюрпризыВидео

10:56

Оккупантов выбили с позиций: ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом - ISW

10:37

Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников - CNNВидео

10:13

Что делать, если кошка хрипит и кашляет: возможные причины и последствия

10:10

Вернулся из Германии, чтобы защищать Украину: в бою погиб 25-летний боец батальона "Волки Да Винчи"Фото

10:04

Нарушителям комендантского часа могут вручать повестки - адвокат

09:52

Зеленский приедет на саммит Большой семерки в Хиросиму

09:42

В ВСУ раскрыли тактику ракетных ударов РФ по Украине и назвали вероятные цели

09:14

Летом украинцам повысят пенсии: кого коснется индексация и на сколько вырастут выплатыВидео

09:05

Без лишних хлопот и с минимальными затратами: как утилизировать содержимое дачного туалета

09:05

"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – СвитанВидео

09:01

Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

08:49

Лукашенко и Гаага: доживет ли белорусский диктатор до суда - МаломужВидео

08:41

Шольц назвал Россию угрозой всему миру

08:25

Гороскоп на сегодня 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

08:20

Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армиимнение

08:14

Что нельзя ставить на заставку телефона, чтобы не навредить себе и близким

08:03

"Путин должен сдаться или повторить судьбу Гитлера": Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН

07:55

Украина сбила российский истребитель с помощью ЗРК Patriot - CNN

07:21

Находчивые граждане СССР клали кирпич в бачок унитаза: зачем так делали

Реклама
07:20

Пригожин признал провал "вагнеровцев" в Бахмуте - ISWВидео

06:39

Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

06:20

Россия уже проиграла воздушный бой с Украиноймнение

05:30

Как приготовить куриную печень быстро и вкусно: полезные советы

05:00

Хотел усыновить ребенка, но не успел: оккупанты убили харьковского волонтера

04:42

Гороскоп на июнь 2023 для Стрельцов: что принесет первый месяц летаВидео

03:52

Обратная сторона драки: Бритни Спирс показала, как нежно мирится с мужемВидео

03:22

"Украинская армия 10 лет будет в боевом режиме": Свитан назвал реальные сроки окончания войныВидео

03:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

03:10

"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМода 2023Окрашивание волосМодные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять