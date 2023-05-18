Минимум 28 тысячи гривен: в Украине повышают зарплаты медикам

Постановление распространяется на медицинских работников здравоохранительных учреждений, имеющих контракт с Национальной службой здоровья.

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Зарплаты врачам повысят / Коллаж Главред, фото pixabay.com, УНИАН

В Украине медицинским работникам, оказывающим экстренную и специализированную медпомощь на прифронтовых территориях и в зоне боевых действий, увеличат минимальную зарплату.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, соответствующее решение поддержало правительство, приняв во внимание инициативу по повышению заработных плат бюджетникам.

Сообщается, что речь идет об установлении нового уровня зарплаты для:

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врачей,

фармацевтов,

специалистов по реабилитации,

медицинских сесте,

младших медицинских работников, работающих в опасных условиях вблизи линии фронта.

Постановление распространяется на медицинских работников здравоохранительных учреждений, имеющих контракт с Национальной службой здоровья.

В Минздраве отметили, что постановление будет действовать до конца 2023 года.

Минимальная зарплата для медиков на территории активных боевых действий

Согласно приказу Минреинтеграции, на территориях активных боевых действий установлена заработная плата на уровне не меньше:

28 тысяч гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;

18 тысяч гривен – для медсестер и медбратьев;

9 тысяч гривен – для младших медработников.

Размер минимальной зарплаты медиков на прифронтовых территориях

На территориях возможных боевых действий (прифронтовых территориях), согласно приказу Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:

23 тысячи гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;

15 500 гривен – для медсестер и медбратьев;

8 тысяч гривен – для младших медработников.

Зарплаты медиков

Напомним, в Украине в 2022 году подняли заработные платы работникам медицинской сферы.

Кабинет министров Украины 12 января 2022 года издал постановление, согласно которому государство повышает уровень заработной платы врачам и медицинскому персоналу. Минимальный оклад доктора, который работает в государственном или коммунальном медицинском учреждении полный рабочий день, должен составить 20 тысяч гривен.

Средний медицинский персонал (специалисты с начальным/первым уровнем высшего медобразования) должен получать минимум 13 тысяч гривен.

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