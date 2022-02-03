Медикам в Украине подняли зарплаты: кто получил деньги в первую очередь

Зарплаты медикам / pixabay

Зарплаты медика в Украине подняли с начала 2022 года. Как сообщил народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в первую очередь, это касается медицинских заведений экстренной и первичной медицинской помощи.

Как отмечает Радуцкий, 100% заведений "экстренки" и 97% - "первички" уже получили увеличенное финансирование для выплат зарплат за январь текущего года.

По его словам, это дает возможность поднять средний уровень оплаты труда врачам и обеспечить им минимальный уровень заработных плат.

Финансирование медиков

Радуцкий добавил, что Национальная служба здравоохранения Украины перечислила более 2 млрд гривен на нужды почти 2 тысяч заведений, оказывающих первичную медицинскую помощь. Учреждениям "экстренки" служба перечислила 1 млрд гривен.

"Часть сотрудников заведений уже получили деньги за январь, остальные получат их в ближайшие дни - также уже начато начисление аванса за февраль", - говорится в сообщении.

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Коснулся Радуцкий и других больниц: он заявил, что большинство учреждений, которые оказывают специализированную медпомощь, уже заключили договоры с НСЗУ на 2022 год. Выплаты средств от НСЗУ больницам начнутся с 7 февраля.

Скандал с повышением зарплат врачам

Кабинет министров Украины 12 января издал постановление, согласно которому государство повышает уровень заработной платы врачам и медицинскому персоналу. Минимальный оклад доктора, который работает в государственном или коммунальном медицинском учреждении полный рабочий день, должен составить 20 тысяч гривен.

Средний медицинский персонал (специалисты с начальным/первым уровнем высшего медобразования) должен получать минимум 13 тысяч гривен.

Врачи первичного звена, среди которых семейные доктора, терапевты и педиатры, смогут получать высокие зарплаты только в том случае, если их выбрали более 70% пациентов от требуемой государством квоты (она составляет 1800 человек).

В том случае, если доктор или специалист работает неполный рабочий день, оплата труда, согласно новым требованиям, осуществляется исходя из отработанного времени.

Однако медицинские работники утверждают, что в связи с нововведениями их стали переводить на 0,75 или на половину ставки, а также сокращают штатные единицы.

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