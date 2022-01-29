Где платят больше всего: украинцев обрадовали ростом средней зарплаты

/ УНИАН

В Украине по итогам января 2022 года вырос уровень средней заработной платы, рассказали эксперты кадровых порталов.

В январе-2022 уровень средней зарплаты поднялся до 18 тысяч гривен, рассказали в эфире Сніданку з 1+1.

Где платят больше всего

Аналитики подчеркнули, что самый высокий уровень зарплат в столице. Здесь специалистам в среднем готовы платить больше 30 тысяч гривен.

На втором месте – Одесская область. Здесь предлагают в среднем больше 20 тысяч. В пятерку также вошли Николаевская, Сумская и Днепропетровская области.

Где самые низкие зарплаты

Самую низкую зарплату в январе аналитики зафиксировали в Закарпатье.

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Там работодатели предлагают наемным работникам чуть больше 12 тысяч гривен.

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Как известно, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6000 грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что зарплаты в Украине в следующие три года будут расти примерно на 8-10% в год (учитывая инфляцию). А сама инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в следующем году составит 6,2%.

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