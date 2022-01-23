Врачам положена зарплата до 20 тысяч, а их переводят на полставки: в Минздраве ответили на скандал

Врачей и средний медперсонал после решения Кабмина о повышении зарплат переводят на половину ставки / Фото: УНИАН

Медицинским работникам, которых переводят на половину ставки после поднятия минимальных зарплат до 13 000 – 20 000 гривен, следует обращаться на горячую линию Министерства здравоохранения. Она должна заработать уже в ближайшее время. При этом зарплата врача первичного звена будет зависеть от количества подписанных с пациентами деклараций. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщает ТСН, руководитель Минздрава рассказал о том, что уже на следующей неделе ведомство планирует анонсировать запуск горячей линии по вопросам выплаты заработной платы медикам. Каждый случай будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Минздрав запустит горячую линию для жалоб

"Со следующей недели мы анонсируем запуск горячей линии по выплате заработной платы медицинских работников. Каждый случай будет рассматриваться", - отметил Ляшко.

Кроме того, он утверждает, что заработная плата доктора первичного звена (семейные врачи, терапевты, педиатры, - ред.) будет зависеть от количества подписанных с пациентами деклараций.

"Если у врача первичного звена свыше 70% подписанных деклараций от нормативного, он получает 20 тысяч. Если у них по 300-400 деклараций вместо 1800, нельзя им платить такую же зарплату...", - добавил глава ведомства.

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Деньги на повышение зарплат есть

Также, по его словам, у коммунальных учреждений есть деньги для того, чтобы выплачивать медицинским работникам заработную плату на уровне 13 000 – 20 000 гривен.

"У них финансов, чтобы платить зарплату в 13-20 тыс. грн, хватает", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Скандал с повышением зарплат врачам

Кабинет министров Украины 12 января издал постановление, согласно которому государство повышает уровень заработной платы врачам и медицинскому персоналу. Минимальный оклад доктора, который работает в государственном или коммунальном медицинском учреждении полный рабочий день, должен составить 20 тысяч гривен.

Средний медицинский персонал (специалисты с начальным/первым уровнем высшего медобразования) должен получать минимум 13 тысяч гривен.

Врачи первичного звена, среди которых семейные доктора, терапевты и педиатры, смогут получать высокие зарплаты только в том случае, если их выбрали более 70% пациентов от требуемой государством квоты (она составляет 1800 человек).Читайте такжеМедикам подняли зарплату, но переводят на полставки: нардеп от Слуги народа поднял скандал

В том случае, если доктор или специалист работает неполный рабочий день, оплата труда, согласно новым требованиям, осуществляется исходя из отработанного времени.

Однако медицинские работники утверждают, что в связи с нововведениями их стали переводить на 0,75 или на половину ставки, а также сокращают штатные единицы.

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