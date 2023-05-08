Эвакуировал раненых: под Бахмутом от российского снаряда погиб военный медик

На фронте погиб военный медик Тарас Баран из Львовщины, который с 2014 года защищал украинскую землю.

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На войне погиб 37-летний военный медик / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/gluhova.irina.kr

Капитан медицинской службы Тарас Баран погиб на Бахмутском направлении от ранения, которое было несовместимо с его жизнью. Защитнику было всего 37 лет. Он был родом из Львовской области.

После начала полномасштабной войны в Украине, которую начала страна-агрессор Россия, Тарас Баран был капитаном медицинской службы вблизи Бахмута Донецкой области.

"Погиб на эвакуации раненых от прямого попадания российского снаряда. Большая потеря, очень больно. Ты стольких спас, а мы не смогли тебя спасти. Боль",– написала на странице в Facebook побратим защитника Владислава Матюш.

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Известно, что ранее Тарас Баран работал врачом-гинекологом в больнице и родильном доме. Мужчина был участником АТО с 2014 года.

​"Друг, ты мог бы в дальнейшем помогать появляться на свет маленьким украинцам, быть в своем кабинете врача гинеколога и заниматься здоровьем женщин. Ты избрал путь воина, за тобой сотни спасенных жизней, ты был во всех самых горячих точках востока нашей многострадальной страны, с 14-го года спасал наших бойцов", - написала на своей странице в Facebook товарищ медика Ирина Глухова-Полищук.

Тарас Баран погиб под Бахмутом / фото: facebook.com/gluhova.irina.kr

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