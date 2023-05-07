Бахмут уже не нужен: Пригожин раскатал губу на захват других 4-х городов Украины

После того, как РФ потеряла в боях за Бахмут тысячи оккупантов и не смогла полностью его захватить, Пригожин заявил, что России этот город якобы и не нужен.

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Пригожин отказывается от Бахмута, но теперь размечтался взять 4 других города/ коллаж Главред, иллюстрации: скриншоты

Владелец российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин после 9 месяцев безуспешных попыток захватить Бахмут заявил, будто бы никогда и не имел цели полностью взять этот город. По его словам, этот город в Донецкой области будто бы не имеет стратегического значения для страны-агрессора России и не помог бы для дальнейшего продвижения российских оккупантов.

Вместо этого теперь Пригожин раскатал губу на другие города Донецкой области. Об этом говорится в заявлении главаря вагнеровцев, которое было распространено его пресс-службой в Telegram.

Путинский прихвостень намекнул, что "Бахмутская мясорубка" якобы исчерпала себя. При этом он пытается подать нынешнюю ситуацию так, будто бы российские оккупанты использовали штурм этого города не для его захвата, а для того, чтобы нанести больше потерь украинской армии. А в то же время, мол, подразделения российской оккупационной армии якобы имели возможность "занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал".

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При этом Пригожин теперь размечтался о захвате других четырех городов Донетчины. По его словам, он хочет взять "Донбасское кольцо". В частности, речь идет о городах Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка Донецкой области. "Повар Путина" отмечает, якобы эти населенные пункты имеют стратегическое значение для страны-агрессора России.

"Западнее открываются равнинные территории, на которых ВСУ трудно удерживать оборону в случае ведения наступления превосходящими силами российской армии", – сказал Пригожин.

Ситуация в Бахмуте

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает Минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар" Путина соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российская оккупационная армия приняла решение отказаться от попыток наступления на Бахмут Донецкой области. Это происходит на фоне подготовки захватчиков к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Смотрите видео о том, как спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявление главы ЧВК "Вагнера" о том, что личный состав ЧВК отойдет из Бахмута 10 мая:

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