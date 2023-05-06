РФ отказалась от захвата Бахмута: бросает силы на подготовку к контрнаступлению ВСУ – ISW

Минобороны РФ переместило оперативный центр в другое место театра военных действий.

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РФ меняет приоритет в войне / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

Российская оккупационная армия приняла решение отказаться от попыток наступления на Бахмут Донецкой области.

Это происходит на фоне подготовки захватчиков к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Такой вывод содержится в очередном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

При этом уточняется, что такая ситуация может поставить ЧВК "Вагнера" и ее главаря Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.

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РФ меняет приоритет в войне

Американские аналитики уверены, что очевидный гнев Пригожина в одном из последних видео говорит о том, что минобороны РФ, вероятно, отменило приоритет Бахмута и переместило оперативный центр в другое место театра военных действий.

Такой поворот событий очевидно имеет все шансы серьезно подорвать способность боевиков "Вагнера" действовать эффективно.

Кроме того подчеркивается, что постоянная настойчивость ЧВК "Вагнера" в Бахмуте несовместима с общим замедлением темпов российских операций в других частях Украины.

Как известно, ранее Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

При этом "повар Путина" в очередной раз "перевел стрелки" на минобороны РФ, обвинив его в том, что его боевикам не дают снарядов для наступления.

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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