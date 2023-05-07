Украина опасается, что контрнаступление может не оправдать надежд партнеров – The Washington Post

Украинские чиновники держат в тайне подготовку к контрнаступлению, но опасаются, какой результат Запад сочтет успешным и не уменьшит ли помощь.

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Украина опасается не оправдать ожидания партнеров предстоящим контрнаступлением/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 35 ОБрМП им. Михаила Остроградского, УНИАН

Высшие должностные лица Украины пытаются снизить уровень ожиданий партнеров от запланированного контрнаступления. Они опасаются, что его исход может не оправдать ожиданий союзников, и как следствие это может обернуться сокращением военной помощи.

Об этом пишет издание The Washington Post, которое пообщалось с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. В частности, на прошлой неделе Резников заявил в интервью WP, что "ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире". Министр обороны Украины отметил, что "большинство людей ждут чего-то огромного", а это, по его мнению, может привести к "эмоциональному разочарованию".

Издание отмечает, что Украина держит в тайне подготовку к контрнаступательной операции. Однако украинские чиновники оказались перед сложным вопросом: какой результат наступления будет достаточным, чтобы страны-партнеры считали его успешным.

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"Некоторые опасаются, что если украинцы потерпят неудачу, Киев может потерять международную военную помощь или столкнуться с новым давлением с требованием вступить в переговоры с Москвой. Такие переговоры почти наверняка будут включать российские требования о сдаче суверенной территории, что Украина называет неприемлемым", – пишет WP.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию отметил, что, по его мнению, большее количество побед на поле боя побуждает больше людей верить в Украину и, как следствие, может обеспечить большую помощь.

В издании также отмечают, что частично завышенные ожидания могут быть обусловлены предыдущими победами нашего государства на поле боя – сначала защитники Украины отразили попытки страны-агрессора России захватить Киев, а затем провели успешные операции на Харьковщине и Херсонщине, существенно отодвинув российских оккупантов.

Резников отмечал, что западные партнеры подчеркнули, что им сейчас нужен "следующий пример успеха", чтобы показать его людям в своих странах.

"Но я не могу вам сказать, какой будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?" – сказал министр.

При этом украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что он будет считать успехом деоккупацию любых украинских территорий.

"Я не могу вам сказать, какие города, какие границы для нас являются значительным успехом, а какие – средним... только потому, что не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы будем (наступать – ред.)", – сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах 4 мая заявил, что Украина верит в успех своего будущего контрнаступления, к которому идет подготовка. Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон приложил все усилия для того, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления. По его словам, ВСУ получили почти всё, о чем просили, в частности бронетехнику, артиллерию, системы ПВО, боеприпасы. Также были организованы учения для украинских бригад на территории других стран.

Напомним, в сети активно обсуждается информация об ожидаемом контрнаступлении ВСУ. В ответ враг распространил информацию о высадке войск и активизации различных участков фронта, заявив, что украинское наступление началось. В Силах обороны подчеркнули, что пока идет подготовка к контрнаступлению ВСУ, стоит быть осторожными. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк попросила сохранять информационную тишину и не реагировать на подобные вбросы.

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