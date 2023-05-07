"Не можем опровергнуть": СБУ рассказала о своей причастности к покушению на Прилепина

Официально подтвердить причастность к покушению на Прилепина или опровергнуть это СБУ сможет только после победы Украины.

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СБУ не может подтвердить причастность к покушению на Прилепина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kp.ua

В России 6 мая подорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В Службе безопасности Украины заявили, что не могут официально опровергнуть свою причастность. Такой ответ СБУ дала на запрос ТСН.ua.

Стоит отметить, что в СБУ также не смогли подтвердить свою причастность.

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному "хлопку", который случается с оккупантами и их приспешниками", - говорится в ответе.

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В то же время в СБУ заявили, что "смерть - единственная перспектива для оккупантов, принесших на нашу землю войну, насилие и гибель людей". Также там добавили, что о возможной причастности СБУ к покушению на Прилепина можно будет говорить уже после победы Украины.

Кто такой Захар Прилепин Захар Прилепин - российский писатель, политик и пропагандист. Он выступал за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. В 2016-2018 годах он воевал против украинцев в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР". В 2021 году он стал сопредседателем российской партии "Справедливость России - Патриоты - За правду". После этого его избрали в Госдуму РФ, но он отказался от мандата. Прямо перед началом полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился на фронт убивать украинцев. Об этом сообщает Википедия.

Подрыв автомобиля Прилепина

6 мая стало известно о том, что вблизи Нижнего Новгорода в РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста, писателя и политика Захара Прилепина. С ним в автомобиле была дочь и водитель-охранник. Вероятно, взрывчатку установили, когда Прилепин остановился возле придорожного кафе.

На момент взрыва дочери пропагандиста в машине не было, она вышла за несколько минут до инцидента. Охранник Прилепина погиб на месте. Самого же пропагандиста госпитализировали. У него травматическая ампутация конечностей, ушиб обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Российский оппозиционер Илья Пономарев подтвердил информацию о том, что покушение на Прилепина организовала "Национальная республиканская армия" (НРА).

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что покушение на Прилепина является "инсценировкой и постановой".

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