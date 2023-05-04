УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ

Мария Тупик
4 мая 2023, 19:04 обновлено 4 мая, 19:11
38
Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / коллаж Главред, фото Офис президента, Генштаб

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах 4 мая заявил, что Украина верит в успех своего будущего контрнаступления, к которому идет подготовка.

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и наше общество. Мы действительно готовимся к контрнаступлению и мы не думаем о том, что у нас может не быть успеха. У меня есть единственная цель. Я уверен, что результата мы достигнем. Я не могу сказать, что 100-процентный успех гарантирован, потому что никто этого не знает", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможных последствиях неудачного контрнаступления.

Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

видео дня

"Даже если ты побеждаешь в определенных сферах, вы тоже проигрываете — теряете людей. И эти потери для нас очень болезненны. В любом случае мы пойдем вперед. Мы ожидаем кое-чего от наших партнеров", — сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 1 мая заявил, что во время запланированного контрнаступления Украина будет иметь главную задачу – освобождение всех оккупированных территорий. По его словам, результаты все смогут увидеть уже скоро.

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 мая заявил, что подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую.

2 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления.

Смотрите видео о том, что происходит в Бахмуте и когда будет контрнаступление.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ

"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ

19:04 Украина
Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в мае

Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в мае

17:36 Синоптик
Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

17:09 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:20

Основная версия удара по Кремлю

19:04

"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУВидео

18:40

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

18:29

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос

18:29

Разведенного Жадана застукали с популярной певицей, гуляющих "за ручку"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:00

Никакой ядерки не будетмнение

17:59

Пережил отца на три месяца: в свой день рождения на войне погиб молодой спортсмен

17:55

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

17:36

Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в маеВидео

Реклама
17:12

Кондиционер в интерьере: эстетические варианты расположения новости компании

17:09

Как в Украине оформить рассрочку погашения долгов по коммуналке: детальная инструкция

17:09

Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

17:05

На войне убили украинского режиссера и сценариста

16:54

"Враг может переступить красную черту": Гуменюк предупредила о высокой угрозе ударов по УкраинеВидео

16:45

Незаконно въехавших в Крым россиян планируют выгонять индивидуальноВидео

16:30

Причем тут угонщица Соловий: Сергей Жадан разводится

16:28

"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасностьВидео

16:23

Оккупанты готовятся отходить с Херсонской и Запорожской областей - Свитан

16:22

"Радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным": Зеленский разнес РФ за угрозы его ликвидацииВидео

16:00

На войне с оккупантами России погиб воин ВСУ, свадебное фото которого публиковал The Times

Реклама
15:54

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь: названы 5 знаков зодиака, которые никогда не кривят душойВидео

15:46

Перед посадкой помидор в лунки бросают песок и яичные скорлупы: что это дает

15:45

Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкостиВидео

15:33

Центр помощи ВПЛ, основанный командой финансиста Андрея Волкова, за год принял 700 человек и стал одним из лучших в Запорожье актуально

15:16

Петросян попал в реанимацию: у него не прекращалось кровотечение

15:15

"России нужно показать место": в Польше заявили, что Украина должна одержать мощную победуВидео

14:50

Каменских и Потап страстно признались друг другу в любвиВидео

14:49

ВСУ получили дроны, рации и другое высокотехнологичное оборудование при содействии Favbet Foundation

14:47

Удар по Москве: 9 мая Путин может стать легитимной военной целью - СвитанВидео

14:09

Не будет прежних цен на продукт, который есть на кухне у каждой хозяйки: что произошло

13:46

Чем поливать огурцы для хорошего урожая: домашнее удобрение, о котором вы не догадывались

13:29

"Это абсолютно больной человек": шоумен рассказал о том, что творится с пропагандистом КорчевниковымВидео

13:15

"Все мы хотим видеть здесь Путина": Зеленский в Гааге заявил, что главу Кремля будут судитьВидео

13:14

Гороскоп на завтра 5 мая 2023: Ракам будет туго с финансами, а Девам пора на отдыхВидео

12:44

Комаров в "Мир наизнанку" покажет, как живет один из самых опасных городов Колумбии

12:30

Умопомрачительная оптическая иллюзия: испытай свое внимание и интеллект

12:26

"Удар по Крымскому мосту будет Рубиконом": Свитан рассказал, с чего может начаться контрнаступление ВСУВидео

12:20

"Алку встречаем с сухарем и горчицей": россияне вызверились на гуляющего в Париже с детьми ГалкинаВидео

12:00

Кремль устроил удар по резиденции Путина, чтобы в ответ атаковать Киев – СвитанВидео

11:50

Китай резко свинтил от своего голосования в ООН и отказался назвать Россию агрессоромВидео

Реклама
11:46

Женщина купила в супермаркете банку бобов, но ее ждал неприятный сюрприз

11:15

Приходько показала, сколько "наела" килограмм и анонсировала диету-"жесткач"

11:13

Зеленский начал официальный визит в Нидерланды: первые подробностиВидео

11:08

Военный эксперт рассказал, почему удар дронами по Кремлю могли нанести партизаныВидео

10:51

Наделены мощной энергетикой и стальным характером: женщины с этими именами преодолевают все трудности

10:45

"Все может начаться уже к 9 мая": Свитан объяснил, почему пылают нефтебазы оккупантов

10:43

До последнего вздоха был верен присяге: в боях за Бахмут погиб защитник из Винницкой области

10:16

Ватикан настойчиво рвется в переговорщики: "Мирная миссия в Украине состоится"

10:10

"Хочу исполнить эту миссию": Киркоров собрался отдать деньги за концерты путинским солдатамВидео

09:55

Армия Украины освободит большую часть территории, Запад дал огромное количество оружия – БлинкенВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять