"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ

Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

https://glavred.info/ukraine/ozhidaem-koe-chto-zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-k-kontrnastupleniyu-vsu-10467892.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский / коллаж Главред, фото Офис президента, Генштаб

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах 4 мая заявил, что Украина верит в успех своего будущего контрнаступления, к которому идет подготовка.

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и наше общество. Мы действительно готовимся к контрнаступлению и мы не думаем о том, что у нас может не быть успеха. У меня есть единственная цель. Я уверен, что результата мы достигнем. Я не могу сказать, что 100-процентный успех гарантирован, потому что никто этого не знает", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможных последствиях неудачного контрнаступления.

Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

видео дня

"Даже если ты побеждаешь в определенных сферах, вы тоже проигрываете — теряете людей. И эти потери для нас очень болезненны. В любом случае мы пойдем вперед. Мы ожидаем кое-чего от наших партнеров", — сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 1 мая заявил, что во время запланированного контрнаступления Украина будет иметь главную задачу – освобождение всех оккупированных территорий. По его словам, результаты все смогут увидеть уже скоро.

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 мая заявил, что подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую.

2 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления.

Смотрите видео о том, что происходит в Бахмуте и когда будет контрнаступление.

Читайте также: