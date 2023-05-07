Оккупанты в Бахмуте убили молодого украинского режиссера

За день до начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ Даниил Денисевич вместе с отцом записался в военкомат.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-v-bahmute-ubili-molodogo-ukrainskogo-rezhissera-10468453.html Ссылка скопирована

Даниил Денисевич погиб в боях за Бахмут / Фото t.me/Tsaplienko

В боях за Бахмут погиб 21-летний Даниил Денисевич (позывной "Дозор"). В мирной жизни защитник Украины был творческой личностью, учился на режиссера и мечтал снимать кино.

Трагическую новость сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"Под Бахмутом погиб Даниил "Дозор" Денисевич, которому исполнился всего 21 год. Талантливый парень из художественной семьи Денисевичей из Хотова", - написал Цаплиенко.

видео дня

Еще за день до начала полномасштабной войны Даниил вместе с отцом записался в военкомат. Сначала защитники были в Голосеевском ТРО, впоследствии уехали защищать свою страну на востоке.

"Учился на режиссера. Мечтал снимать кино. Еще будучи юношей, 5 лет назад, создал очень глубокий философский короткометражный фильм "Рождение", - добавил Цаплиенко.

Как сообщал Главред, в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

Кроме того, в боях за Украину погиб Олег Поповичук, который был одним из основателей развития хортинга в Киевской области. Ему был 41 год.

До 2016 года Олег Поповичук возглавлял Киевскую областную федерацию хортинга. Благодаря ему выросла немалая плеяда спортсменов.

Другие новости: