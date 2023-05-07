Оккупанты в Бахмуте убили молодого украинского режиссера

В боях за Бахмут погиб 21-летний Даниил Денисевич (позывной "Дозор"). В мирной жизни защитник Украины был творческой личностью, учился на режиссера и мечтал снимать кино.
Трагическую новость сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
"Под Бахмутом погиб Даниил "Дозор" Денисевич, которому исполнился всего 21 год. Талантливый парень из художественной семьи Денисевичей из Хотова", - написал Цаплиенко.
Еще за день до начала полномасштабной войны Даниил вместе с отцом записался в военкомат. Сначала защитники были в Голосеевском ТРО, впоследствии уехали защищать свою страну на востоке.
"Учился на режиссера. Мечтал снимать кино. Еще будучи юношей, 5 лет назад, создал очень глубокий философский короткометражный фильм "Рождение", - добавил Цаплиенко.
Как сообщал Главред, в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.
Кроме того, в боях за Украину погиб Олег Поповичук, который был одним из основателей развития хортинга в Киевской области. Ему был 41 год.
До 2016 года Олег Поповичук возглавлял Киевскую областную федерацию хортинга. Благодаря ему выросла немалая плеяда спортсменов.
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