Что делать, если из-за долгов заблокировали пенсионную карту: совет адвоката

Для того, чтобы разблокировать банковскую пенсионную карту из-за мнимых долгов, нужно придерживаться протокола.

https://glavred.info/economics/chto-delat-esli-iz-za-dolgov-zablokirovali-pensionnuyu-kartu-sovet-advokata-10476766.html Ссылка скопирована

Весной Кабмин отменил запрет накладывать арест на счета с суммами менее 100 тысяч гривен / коллаж Главред, фото УНИАН

С начала июня украинцам начали блокировать банковские счета из-за наложения на них ареста государственными исполнителями. Причем кроме зарплатных карт, блокируются пенсионные карты и счета для социальных выплат.

Адвокат Анжелика Пономаренко рассказала порталу "Социальная платформа", что нужно делать в такой ситуации. Она советует обратиться в исполнительную службу и разблокировать один счет и пользоваться суммой в пределах 13,4 тысячи грн.

По ее словам, дело в том, что весной Кабмин отменил запрет накладывать арест на счета с суммами менее 100 тысяч гривен.

"После 2 марта 2022 года, когда правительство приняло соответствующее постановление, исполнители могли блокировать только те карточки, на которых было больше 100 тысяч гривен. Это достаточно большая сумма. А у многих людей была задолженность до 100 тысяч. Потому долгое время не было никаких проблем. Люди спокойно жили. Кое-кто даже и не знал, что имеет долг. Однако сейчас запрет сняли, поэтому исполнители имеют право налагать аресты на все суммы, хоть с одной гривны", — рассказывает адвокат.

По словам юриста, арест на банковский счет может налагаться по решению исполнительной службы. Основанием могут служить, например, судебные решения, долги за коммунальные услуги и так далее.

Смотрите видео интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович по поводу пенсий во время войны:

Проблемы у украинцев с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

Вас могут заинтересовать такие новости: