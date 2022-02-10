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"Беззаконие и издевательство!": ПриватБанк запрещает снимать деньги со счетов

10 февраля 2022, 11:43
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В финучреждении объяснили, почему украинцы сталкиваются с такими проблемами.

ПриватБанк запрещает снимать деньги со счетов / УНИАН

ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Об этом сообщил клиент банка на портале Минфин.

"Около 4-х часов назад ПриватБанк безосновательно заблокировал мою карту под предлогом несовпадения анкетных данных с предоставляемыми при проверочном опросе. Это всё из-за чрезмерного усложнения ПриватБанком бюрократических проверок по идентификации клиента. Несмотря на то, что данные я предоставляю лично, со своего телефона, и номера, указанного в анкете, я не обязан помнить менял я e-mail или не менял. Заблокировав карту, ПриватБанк оставил меня полностью без средств расчёта и одновременно блокировал всю обратную связь", - рассказал недовольный мужчина.

По его словам, личные данные клиентов у банка полностью под обзором у операторов и служащих ПриватБанка.

Читайте такжеНи заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты"Ни у кого нет возможности по каждому такому случаю бесконечно находится в отделениях ПриватБанка, жертвуя личным и рабочим временем. Помогите, пожалуйста! Пресеките этот произвол, несправедливость, беззаконие и издевательство!", - обратился мужчина к сотрудникам банка.

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Ответ ПриватБанка

В финучреждении отметили, что операция, которую проводила женщина, была определена как рисковая или нетипичная.

"Поэтому возникла необходимость ее дополнительно подтвердить, чтобы убедиться, что платеж осуществляет владелец счета. Дистанционно мы можем идентифицировать вас, задав вопросы в телефонном разговоре, ответы на которые должен знать только сам клиент. К сожалению, предоставленные вами ответы отличались от ранее указанных в банке, поэтому оператор не имел возможности разрешить проведение платежа. Мы ни в коем случае не имели целью создать неудобства, а только желали убедиться, что третьи лица не имеют доступа к вашим счетам", - отметили сотрудники банка.

Отзыв о ПриватБанке / minfin.com.ua

Отметим, что подобные случаи происходили и ранее. ПриватБанк заблокировал карты клиента, который не так давно продал квартиру. От мужчины потребовали подтвердить происхождение этих средств.

Еще один клиент банка рассказал, что предварительно его никто не предупреждал о блокировке счетов, а ограничения ввели в нерабочий день.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Приватбанк банковские карты
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