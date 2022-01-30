ПриватБанк блокирует карты: от клиентов требуют "отчитаться" о происхождении средств

ПриватБанк заблокировали карты клиента / УНИАН

ПриватБанк заблокировал карты клиента, который не так давно продал квартиру. От мужчины потребовали подтвердить происхождение этих средств.

Как рассказал недовольный клиент на портале Минфин, при входе в Приват24 он обнаружил, что все его карты заблокированы.

"В качестве причины указано, что операции по ним показались банку подозрительными. Также было требование предоставления моих личных данных и фото документа, подтверждающего происхождение средств. На одной из моих карт остаток сейчас составляет 390 571,54 грн., эти средства в основном были внесены на карту в декабре 2021 и были получены в результате продажи квартиры", - рассказал клиент ПриватБанка.

Мужчина отметил, что он уже указал личные данные и загрузил фото договора купли-продажи этой квартиры в Приват-24.

Читайте такжеПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средств"Самое главное — неизвестно, будут ли вообще теперь мои карты разблокированы. Если да, то сколько времени может занять рассмотрение моих данных и документов для снятия блокировки — непонятно. Прощайте, немалые денежки, в общем. И вот как будто продать свою квартиру это преступление", - подытожил клиент банка.

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Ответ ПриватБанка

В финучреждении такие действия объясняют требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

Сотрудники банка также отметили, что предоставленные клиентом документы уже успешно проверены, но разблокированы ли его счета - не сообщается.

Отзыв о ПриватБанке / minfin.com.ua

Ранее мы сообщали, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.