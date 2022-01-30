ПриватБанк блокирует карты: от клиентов требуют "отчитаться" о происхождении средств

Клиент ПриватБанка не может пользоваться кругленькой суммой.
ПриватБанк заблокировал карты клиента, который не так давно продал квартиру. От мужчины потребовали подтвердить происхождение этих средств.
Как рассказал недовольный клиент на портале Минфин, при входе в Приват24 он обнаружил, что все его карты заблокированы.
"В качестве причины указано, что операции по ним показались банку подозрительными. Также было требование предоставления моих личных данных и фото документа, подтверждающего происхождение средств. На одной из моих карт остаток сейчас составляет 390 571,54 грн., эти средства в основном были внесены на карту в декабре 2021 и были получены в результате продажи квартиры", - рассказал клиент ПриватБанка.
Мужчина отметил, что он уже указал личные данные и загрузил фото договора купли-продажи этой квартиры в Приват-24.
Читайте такжеПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средств"Самое главное — неизвестно, будут ли вообще теперь мои карты разблокированы. Если да, то сколько времени может занять рассмотрение моих данных и документов для снятия блокировки — непонятно. Прощайте, немалые денежки, в общем. И вот как будто продать свою квартиру это преступление", - подытожил клиент банка.
Ответ ПриватБанка
В финучреждении такие действия объясняют требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.
Сотрудники банка также отметили, что предоставленные клиентом документы уже успешно проверены, но разблокированы ли его счета - не сообщается.
Ранее мы сообщали, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.