Отдал банку машину и остался должен: ПриватБанк обвинили в самовольном повышении кредитных процентов

ПриватБанк обвинили в самовольном повышении кредитных процентов / УНИАН

Клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту.

На портале Минфин мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто.

"Платил все всегда своевременно и в полном объёме. Когда курс доллара по отношению к гривне начал расти — банк в одностороннем порядке поднял проценты по кредиту. Выяснение этой ситуации с банком ничего не дали банк в данной ситуации, как говорят — "отморозился". Сумма ежемесячного платежа, естественно — выросла. Кредит я продолжал оплачивать, но не всегда вовремя. Пошли всевозможные штрафы, пени и т. д. Платить кредит стало совсем тяжко. Я перестал платить. И, купленный мною автомобиль, был отдан банку. Дошло дело до суда. Было несколько заседаний. Итог: мой кредитный автомобиль был продан банком", - рассказал клиент.

Он отметил, что банк снял все пени и штрафы - осталось только тело кредита.

Отзыв о ПриватБанке / скриншот minfin.com.ua

"Суммы, полученной от продажи, оказалось недостаточно для покрытия тела кредита. Была оформлена рассрочка, которую я выплатил. Таким образом был закрыт кредит в этом банке. Недавно я зашёл на сайт УБКИ (Украинское бюро кредитных историй - ред.) и посмотрел инфу о себе. Банк этот кредит выставил в УБКИ. То есть я, оказывается, неблагополучный кредитополучатель. А банк, который повысил проценты по кредиту в одностороннем порядке, тогда нормальный? Мне очень жаль, что у нас в стране до сих пор в этом банке продолжают так поступать. Я на никакие кредиты не претендую, и вообще — стараюсь обходиться без них. Но осадок на душе остался", - подытожил недовольный клиент.

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Ответ ПриватБанка

В финучреждении отметили, что в УБКИ содержится информация о кредитной истории, частью которой является просрочка по кредиту, возникающая в случае непогашения планового ежемесячного платежа клиентом.

"Погашение кредита осуществляется согласно условиям договора, с которыми согласен клиент заключая договор", - говорится в сообщении.

Ответ ПриватБанка / скриншот minfin.com.ua

Ранее сообщалось, что клиент ПриватБанка стал жертвой мошенников, которые оформили кредит на его имя. В банке говорят, что решение этой проблемы находится вне их юрисдикции и советуют обращаться в полицию.