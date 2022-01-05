У клиентки ПриватБанка украли почти 100 тысяч гривен: деньги ей придется вернуть банку

ПриватБанк ответил на жалобу клиентки / УНИАН

У клиентки ПриватБанка украли почти 100 тысяч гривен. В случившемся она обвиняет ненадлежащую реакцию службы безопасности банка.

Как сообщила женщина на портале Минфин, она уже обратилась к правоохранителям.

"Украли деньги с карточек. С кредитной 72 тысяч гривен, из личной 16 тысяч гривен. Подала заявление в полицию, оформила заявку на мошенничество. А банк сейчас делает вид, что это моя вина. И я должна платить кредит. Хотя когда это происходило, я пыталась блокировать карты…так как списание было за 4 операции. Дозвониться в банк невозможно. Система безопасности вообще не работает! Мало того сейчас терроризируют, чтобы я уплатила кредит, который украли. Сделайте так, чтобы деньги у людей не воровали из-за привата 24!", - рассказала пострадавшая.

Ответ ПриватБанка

В финучреждении выразили сожаление, что клиентка столкнулась с такой ситуацией, добавив, что их программные и технические средства, позволяющие предотвратить мошеннические действия со стороны третьих лиц, постоянно модернизируются.

Читайте такжеПлатеж принял, но на карту не перевел: терминал ПриватБанка "украл" деньги клиента"К сожалению, в описанной выше ситуации банк ограничен в своих возможностях. Обжалование платежей производится по правилам международной платежной системы, действующим для всех игроков на рынке. В некоторых случаях списания не могут быть обжалованы, как мошеннические, например, если был введен одноразовый пароль 3D Secure для подтверждения оплаты, как и было в вашем случае. Данный вопрос был тщательно рассмотрен нашими специалистами и по результату вы были уведомлены. Дополнительно, вам на почту было отправлено письмо с официальным ответом", - говорится в ответе банка.

Ранее клиенты ПриватБанка заявили о том, что финучреждение задерживает выплаты "тысячи Зеленского" вакцинированным от коронавируса.

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