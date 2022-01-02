"Тысяча Зеленского": ПриватБанк обвинили в задержке выплат, появился ответ

/ УНИАН

Клиенты ПриватБанка заявили о том, что финучреждение задерживает выплаты "тысячи Зеленского" вакцинированным от коронавируса.

Пользователи говорят, что зарегистрировались на выплату денег и оформили виртуальную карту в ПриватБанке ранее, однако деньги на их счет так и не поступили.

"Карта "єПідтримка" открыта 16 декабря 2021 года. Средств до сих пор нет. Делаю выводы, что нужно искать новый банк, потому что с Приватом я уже слишком долго. Добавлю, что мои друзья открыли "єПідтримка" позже, но деньги уже получили", - пишет пользователь rozcharovana.

В свою очередь в ПриватБанке говорят том, что срок зачисления средств на виртуальную карту составляет 10 дней. Причем в эти 10 дней не входят выходные.

В финучреждении пояснили, что фактически календарных дней может быть и больше. Как только ПриватБанк получает деньги от Минэкономики, он тут же перечисляет их на карту.

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В ПриватБанке добавили, что принимали платежи до середины дня 31 декабря и возобновят их прием с утра 4 января.

"Денежную поддержку такого масштаба и в столь ограниченные сроки Украина реализует впервые и потому могут возникать и возникают различные трудности. Но мы сейчас делаем все возможное, чтобы вы получили свои средства сразу, как только мы получим их от государства. Если вы имеете открытую карточку поддержки, и поданную заявку в "Дие" – очень скоро средства вам поступят, а мы вас проинформируем", - ответили клиентам в ПриватБанке.

Что такое программа єПідтримка

19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дія.

Программа предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк.

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"Тысяча Зеленского": что нужно знать

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Іzibank;

Райффайзен Банк;

Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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