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"Ковидная тысяча" от мошенников: в Украине сделали клон сайта Минздрава и воруют деньги с карты

15 декабря 2021, 12:52
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Украинцев предостерегли от перехода по ссылке, которую аферисты указывают в смс-сообщении.

Мошенники
Украинцев призывают ни в коем случае не заполнять анкету на фейковом "сайте Минздрава" / ua.depositphotos.com

Мошенники создали фейковый ресурс, который визуально похож на сайт Министерства здравоохранения Украины. Они отправляют смс-сообщения, в которых указано, что украинцы, дескать, могут получить "выплату COVID-19" в размере 1 тысячи гривен и для этого якобы должны перейти по ссылке. Однако после перехода человеку приходит сообщение со списанием денежных средств с собственной карты.

Пользователь социальной сети Facebook Лидия Сафронова рассказала, что мошенники отправляют сообщения со ссылкой на якобы сайт Минздрава. На первый взгляд сообщение может показаться настоящим уведомлением из официального источника.

"Вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты — 1000 гривен. Подтвердите перевод", - говорится в тексте смс-сообщения, которое присылают людям.

После того, как человек кликает по ссылке и заполняет форму, ему приходит еще одно сообщение, в котором указан код для списание денежных средств с собственной карты.

"Людям стали приходить такие сообщения. Ни в коем случае не переходите и не заполняйте форму. В случае заполнения, приходит код от банка на списание средств с карты", - подчеркнула Лидия Сафронова.

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ПриватБанк предупредил о мошенничестве с "коронавирусными выплатами"

В ноябре ПриватБанк предупредил своих клиентов об участившихся случаях мошенничества под видом якобы предоставления государственных денежных выплат за вакцинацию против коронавируса.

Как рассказали в финансовом учреждении, клиентам на мессенджеры или электронную почту стали приходить сообщения о выплатах за прививку от COVID-19. Мошенники оставляют ссылку на фейковую страницу сайта и предплагают заполнить анкеты с личными данными, включая реквизиты банковских карт.

В ПриватБанке подчеркнули, что такие сообщения открывать нельзя. Ни в коем случае не следует вводить свои личные данные или реквизиты на поддельных сайтах или же мобильных сервисах.

Как получить "тысячу Зеленского" за вакцинацию от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.Читайте такжеВакцинированные смогут потратить тысячу на лекарства: Зеленский назвал условие

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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