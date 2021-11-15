Зеленский пообещал вакцинированным 1000 грн за прививку

Зеленский пообещал привитым ценный подарок / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил подарок тем, кто вацинировался от коронавируса.

В обращении к украинцам он пообещал каждому привитому 1000 грн.

Однако получить помощь от государства смогут только те, кто получил полный курс прививки и имеет на уках зеленый сертификат о вакцинации.

Получить деньги можно через приложение Дія. Но потратить их на все, что угодно не получится - они исключительно для абонементов в спортзал, посещения кинотеатров или билетов для путешествий по стране.