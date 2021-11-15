УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Зеленский пообещал вакцинированным 1000 грн за прививку

15 ноября 2021, 20:19

Но потратить их будет не так уж и просто.

Зеленский
Зеленский пообещал привитым ценный подарок / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил подарок тем, кто вацинировался от коронавируса.

В обращении к украинцам он пообещал каждому привитому 1000 грн.

Однако получить помощь от государства смогут только те, кто получил полный курс прививки и имеет на уках зеленый сертификат о вакцинации.

Получить деньги можно через приложение Дія. Но потратить их на все, что угодно не получится - они исключительно для абонементов в спортзал, посещения кинотеатров или билетов для путешествий по стране.

viber
Владимир Зеленский Прививка коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский пообещал вакцинированным 1000 грн за прививку». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклонГололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклон Главные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красивоГлавные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красиво Врач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуВрач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницу От куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностьюОт куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностью
20:19

Зеленский пообещал вакцинированным 1000 грн за прививку

20:14

Когда правильное питание вредит: 5 неочевидных фактов, в которые пора перестать верить

19:49

Украина будет участвовать в сертификации Северного потока-2Видео

19:47

Гороскоп на завтра 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

19:41

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуВидео

Реклама
19:39

Цены на подсолнечное масло в Украине станут заоблачнымиВидео

19:26

"Детей нужно возвращать за парты": в МОН назвали условие отмены дистанционки в УкраинеВидео

19:25

Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

19:10

В Кривом Роге горе-мать оставила 9 своих детей под горсоветом и отправилась устраивать личную жизньВидео

18:59

Магнитная буря накроет всех: чем опасен этот ударВидео

18:58

Соль вместо порошка: в Украине массово продают поддельный стиральный порошокВидео

18:49

Глава МИД Украины Кулеба приглашен на заседание министров стран НАТОВидео

18:46

Купил права, а их нет в "Дии": в Луцке парень пожаловался на мошенников в полицию

18:46

София Ротару выступит в Москве после скандального заявления про Крым

18:36

Зеленский внес исправления в ранее введенные санкции СНБОВидео

18:33

ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

18:31

Стало известно, когда киевские школьники вернутся за партыВидео

18:25

Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк: что о ней известно

18:19

Военная мощь России как способ самоубийствамнение

18:11

"Деньги на поездку собирали все": дворник из Херсона в ОАЭ стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Реклама
17:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

17:52

В Украине снова расширили "красную" зонуВидео

17:48

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

17:42

"Алла или Кристина?": Пугачева удивила поклонников цветущим видом в черном мини

17:37

Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы

17:36

Новая почта запускает необычную услугу и регистрирует новый брендВидео

17:34

Увольнение непривитых от COVID-19 работников в Украине является незаконным - адвокатВидео

17:33

Как связан отказ от соли и сердечно-сосудистые заболевания - ответ медиков

17:32

В Донецкой области дети продали игрушку и сбежали от отчима-тиранаВидео

17:11

Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"Видео

17:01

"Валюха" из Сватов Татьяна Кравченко рассказала, как Ивана Будько соблазняла

16:56

Метеорологи прогнозируют в Украине аномальную зимуВидео

16:51

В украинском городе с 150-тью тысячами жителей за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19Видео

16:50

Три области могут выйти из "красной зоны": кто эти счастливчикиВидео

16:42

Кофе станет роскошью: в Украине ожидают резкое подорожания напиткаВидео

16:38

Выход из "красной зоны": Шмыгаль назвал области, где могут отменить локдаунВидео

16:31

Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам", не при чем и Порошенко - ВСКВидео

16:13

Заброс десанта и захват админзданий: РФ тайно отрабатывает удар по Украине – СМИВидео

16:07

Если между Западом и РФ разразится война, Москва может отрезать страны Балтии от НАТО – генерал СШАВидео

15:56

Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетятВидео

Реклама
15:54

УЗ обновляется в рамках программы Зеленского: в 2022 году компания построит 50 вагонов-зерновозов

15:46

"Вставай, Донбасс": львовский студент постит советские флаги и называет националистов "животными"Видео

15:38

В Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от коронавируса – МинздравВидео

15:28

Известному рок-музыканту выстрелили в лицо в Москве

15:28

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября: неблагоприятные дни для свадьбы или удача в любвиВидео

15:23

От ПЦР-теста до выздоровления: врач раскрыл алгоритм действий при коронавирусе

15:12

В Украине вскоре подорожает хлеб, а его качество ухудшитсяВидео

14:58

Тарифы взвинтят: украинцев заставят раскошелиться за услуги интернет-провайдеровВидео

14:50

Атака мигрантов на границы Украины и вторжение России: в НАТО предупредили Киев об опасном сценарииВидео

14:44

В Украине накануне новогодних праздников взлетят цены на самый популярный фруктВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять