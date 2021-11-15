Увольнение непривитых от COVID-19 работников в Украине является незаконным - адвокат

Нет права увольнять невакцинированных украинцев / Reuters

Украинские работодатели не могут уволить своих сотрудников из-за отсутствия прививки от коронавируса. Однако они могут отстранить их от работы. Причем, без сохранения заработной платы.

Адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Алла Цымановская, советует тем, кого уволили таким образом, обращаться в суд за восстановлением на рабочем месте, пишет УНИАН.

Однако эксперт акцентирует, что они не смогут выполнять свои обязанности пока не закончится карантин или же пока не получат полного курса вакцинации.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаИсключением при этом являются работники с противопоказаниями к прививкам:

наличие в анамнезе анафилактической реакции на предыдущую дозу вакцины (аллергическая реакция);

беременность - противопоказано введение живых вакцин;

тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит - противопоказано введение живых вакцин;

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C - противопоказания для рутинной вакцинации.

Но и тут не все так просто, так как окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками.

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Согласно Постановлению КМУ № 1236 от 09.12.2020 года (дополнено нормой об отстранении работников с 08.11.2021 года), на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины, ч. 1 ст. 1 ЗУ "Об оплате труда" и ч. 3 ст. 5 ЗУ "О государственной службе".

Как отстраняют работников и госслужащих из-за отсутствия вакцинации

Это осуществляется приказом или распоряжением руководителя государственного органа или предприятия, срок отстранения устанавливается до устранения причин, его обусловивших.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

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