Три области могут выйти из "красной зоны": кто эти счастливчики

В некоторых областях уровень пандемии идет на спад.
В 18 областях Украины действует жесткий карантин. Несмотря на то, что уровень вакцинации далекий от идеального, а страна занимает первое место в мире по смертности от "ковида", в трех регионах эти показатели начали существенно улучшаться.
По данным МОЗ, уровень эпидопасности снижается, а это значит, что некоторые области вскоре могут выйти из "красной зоны".
В частности, улучшаются показатели загруженности койкомест и уменьшается количество новых больных коронавирусом.
Читайте такжеВрач объснил, почему снижение температуры при коронавирусе не повод для радостиТаким образом, первыми "счастливчиками", вышедшими из локдауна могут стать Луганская, Волынская и Херсонская области.
Однако решение по этому поводу принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Отметим, "красными" регионы становятся в случае, если показатели коэффициента выявления случаев инфицирования, уровня госпитализации и загруженности коек с кислородом превышены в течение 3 дней.
Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.
Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.
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