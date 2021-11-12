Черкассы в "красной" зоне: какие ограничения введены в области

Карантин в Черкассах / pixabay

С 12 ноября Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина. По всей области ввели строгие ограничения.

В частности, согласно постановлению Кабмина, на территории области запрещается проведение массовых мероприятий и деятельность:

заведений общественного питания;

ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;

непродовольственных рынков и магазинов;фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Школы работают дистанционно, кроме детсадов и 1-4 классов.

Ученики смогут вернуться к очному формату обучения, если 100% педсостава будут вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, местные власти Черкасс запретили пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, или справки о выздоровлении.

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Между тем, ограничения по вакцинации не распространяются на продовольственные магазины, АЗС, банки, почту, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Масочный режим и социальная дистанция обязательны.

Напомним, в Киеве сложилась критическая ситуация из-за эпидемии коронавируса, при этом ситуация ухудшается, заявил мэр Виталий Кличко.

Также ранее стало известно, что в Украине некоторые регионы могут встречать Новый год при самом жестком варианте карантинных ограничений.