Черкассы в "красной" зоне: какие ограничения введены в области

12 ноября в Черкасской области начинает действовать строгий карантин.
С 12 ноября Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина. По всей области ввели строгие ограничения.
В частности, согласно постановлению Кабмина, на территории области запрещается проведение массовых мероприятий и деятельность:
- заведений общественного питания;
- ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
- непродовольственных рынков и магазинов;фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.
Школы работают дистанционно, кроме детсадов и 1-4 классов.
Ученики смогут вернуться к очному формату обучения, если 100% педсостава будут вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, местные власти Черкасс запретили пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, или справки о выздоровлении.
Между тем, ограничения по вакцинации не распространяются на продовольственные магазины, АЗС, банки, почту, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.
Масочный режим и социальная дистанция обязательны.
Напомним, в Киеве сложилась критическая ситуация из-за эпидемии коронавируса, при этом ситуация ухудшается, заявил мэр Виталий Кличко.
Также ранее стало известно, что в Украине некоторые регионы могут встречать Новый год при самом жестком варианте карантинных ограничений.