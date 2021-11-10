Киеву грозит тотальный локдаун: школьники остаются на дистанционке

В Киеве могут ввести полный локдаун / УНИАН

В Киеве сложилась критическая ситуация из-за эпидемии коронавируса, при этом ситуация ухудшается, заявил мэр Виталий Кличко.

В ходе онлайн-брифинга он призвал людей соблюдать правила, чтобы не ввести в городе полный локдаун.

"Мы не закрыли торгово-развлекательные центры, транспорт для вакцинированных, но ситуация ухудшается. Давайте не доводить ее к полному локдауну", - заявил он.

По его словам, в Киеве очереди в ритуальную службу за справками о смерти и очереди в крематорий.

Локдаун в школах: как дети продолжат обучение

Ученики школ, в частности начальной школы, продолжат обучение в дистанционном режиме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил Кличко.

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"Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме", - сказал он.

Мэр Киева уточнил, что по состоянию на 10 ноября в киевские больницы с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 85 детей, в том числе четверо – в реанимации.

"Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса", - подчеркнул городской голова.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве за минувшие сутки выявили у 1740 человек - это на 536 случаев больше, чем 9 ноября (было 1204 случая COVID-19).

При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии. Всего умерли 6 677 человек.

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