Киеву грозит тотальный локдаун: школьники остаются на дистанционке

Ученики начальной школы продолжат обучение в дистанционном режиме, рассказал Виталий Кличко.
В Киеве сложилась критическая ситуация из-за эпидемии коронавируса, при этом ситуация ухудшается, заявил мэр Виталий Кличко.
В ходе онлайн-брифинга он призвал людей соблюдать правила, чтобы не ввести в городе полный локдаун.
"Мы не закрыли торгово-развлекательные центры, транспорт для вакцинированных, но ситуация ухудшается. Давайте не доводить ее к полному локдауну", - заявил он.
По его словам, в Киеве очереди в ритуальную службу за справками о смерти и очереди в крематорий.
Локдаун в школах: как дети продолжат обучение
Ученики школ, в частности начальной школы, продолжат обучение в дистанционном режиме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил Кличко.
"Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме", - сказал он.
Мэр Киева уточнил, что по состоянию на 10 ноября в киевские больницы с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 85 детей, в том числе четверо – в реанимации.
"Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса", - подчеркнул городской голова.
Читайте такжеКонец локдауна: названа область-кандидат на выход из "красной зоны"
Напомним, ранее сообщалось о том, что по состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве за минувшие сутки выявили у 1740 человек - это на 536 случаев больше, чем 9 ноября (было 1204 случая COVID-19).
При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии. Всего умерли 6 677 человек.
Читайте еще:
- Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантине
- "Большая трагедия": психотерапевт назвала неожиданную опасность жесткого локдауна