"Большая трагедия": психотерапевт назвала неожиданную опасность жесткого локдауна

Из-за карантина люди чаще остаются дома с партнером. При этом нередко пары, проводящие такое большое количество времени вместе друг с другом, только начинают знакомиться, рассказала семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань.

Как подчеркнула она в ходе чата в Главреде, супруги не всегда оказываются готовыми к такому близкому контакту.

"Люди знакомятся ближе, и порой им становится невыносимо друг с другом. Это хороший повод сходить на семейную терапию и понять, хочу ли я дальше продолжать отношения с этим человеком", - говорит эксперт.

По ее словам, со временем влюбленности, снижается – и пара узнает, что они разные, они по-разному смотрят на некоторые вещи, у них разные ценности.

"В итоге, их начинает раздражать то, что не раздражало раньше, вплоть до того, что появляется отвращение к некоторым вещам. Только пережив эту разность, пара может перейти в состояние дружбы, а после дружбы, открытости и доверия в состояние любви. Ведь настоящая глубокая любовь, на самом деле, в паре рождается через семь-девять лет", - напомнила собеседник.

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Она пояснила, что вначале этот процесс называется влюбленностью. И если решение о создание семьи было принято в первый год отношений, не факт, что эта пара просуществует 10-15 лет – в любой момент эти люди могут по-настоящему встретиться друг с другом и познакомиться.

"Как раз это и происходит на карантине. Конфликтов можно избежать, выработав систему безопасности. Для этого нужно уметь договариваться. Например, договариваться о том, кто будет покупать продукты, кто будет мыть пол или посуду, кто будет заниматься уроками с ребенком. Нужно чередовать обязанности, потому что работают и загружены оба.Именно из-за неумения договориться часто и происходят конфликты. Это большая трагедия", - добавила Щербань.

Полную версию чата с Аленой Шербань читайте здесь.