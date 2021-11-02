Дети после дистанционного обучения будут иметь проблемы со здоровьем – психотерапевт Алена Щербань

Алена Щербань / УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с семейным психологом, психотерапевтом, сексологом, членом Всеукраинского общества психологов, практикующих гештальт-подход, сертифицированным специалистом по работе с парами, сексуальными расстройствами и зависимым поведением, Аленой Щербань. Общаясь с читателями, она рассказала, как карантин и долгая изоляция сказываются на людях, как это повлияло на украинские семьи, почему между супругами угасают чувства, когда рождается настоящая любовь, чем чревата зависимость современных людей от социальных сетей, откуда берется детская и подростковая жестокость, а также почему жестокое обращение с животными является признаком психических нарушений.

Кроме того, психолог назвала качества характера, которые помогают стать миллионером, а также дала три совета, как быть счастливой и любимой.

Представляем стенограмму чата с Аленой Щербань.

Ковид, карантин, изоляция

Omega: В начале пандемии коронавируса часто говорили о том, что заболевшие ковидом могут быть склонны к суициду, и такие случаи были и в Украине. Сейчас как-то об этом молчат. Как вы полагаете, почему этот вирус может заставлять людей сводить счеты с жизнью?

Алена Щербань: Дело не в вирусе, который заставляет сводить счеты с жизнью, а в депрессии, которая следует после коронавируса. Неврологами уже доказано, что коронавирусная инфекция поражает префронтальную зону мозга и лобные доли, а именно они отвечают за силу воли и способность выбирать. Если эта зона каким-то образом отключена, то человек не может обслуживать свои базовые потребности. Вследствие этого человек может впасть в депрессию, апатию или парализующую беспомощность, при которых он теряет смысл жизни. Отсюда и происходят суицидальные мысли.

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Сейчас о таких случаях суицида не говорят, думаю, потому, что сместился акцент внимания. Но человек в глубокой депрессии в любом случае имеет суицидальные мысли. Пусть он и не думает непосредственно о том, как выпрыгнуть из окна, но он теряет понимание того, для чего он живет, к чему стремится, какие у него цели. Потому что в состоянии депрессии этот выбор недоступен.

Марина: Как, по вашим наблюдениям, на ребенке сказывается долгий карантин, изоляция и "удаленка"? Если говорить о психике ребенка, его социальных навыках, а не об образовании (что касается колоссального пробела в образовании и знаниях, то этих детей уже много кто-то назвал "потерянным поколением"). Как эти наши ковидные реалии меняют ребенка?

Алена Щербань: После таких вопросов становится очень грустно, но это – наша реальность.

Ребенок, сидящий в онлайне и смотрящий в одну точку в камеру, зафиксирован, у него очень мало возможностей двигаться, общаться, дышать. Таким образом, он лишается очень важных базовых вещей, которые должны формироваться через диафрагмальное дыхание и посредством которых формируется психика. Если ребенок не бегает, не прыгает, не общается с другими детьми, у него эти функции нарушаются.

Плюс он лишен возможности общаться и находиться в живом прямом контакте. Онлайн-контакт совершенно не перекрывает наши базовые потребности в том, чтобы дотронуться друг до друга, обняться, улыбнуться, посмеяться, побежать куда-то вместе. К сожалению, дети на дистанционном обучении лишены этой возможности, и это очень печально.

Может быть, в плане интеллекта пробелы и будут каким-то образом компенсироваться, но в плане здоровья эти дети будут страдать в будущем.

Алена Щербань / УНИАН

Катерина: От врачей слышала, что в начале эпидемии к ним часто обращались люди якобы с коронавирусными симптомами, однако во время обследования оказывалось, что они из-за страха заразиться сами себе их надумывали, а на самом деле были здоровы. Скажите, пожалуйста, как не пополнить ряды таких людей и не перепутать настоящее заражение с мнимыми симптомами?

Алена Щербань: Здесь хочется сказать одно: меньше смотрите телевизор и читайте новости. Ведь в СМИ активно муссируется информация по поводу опасности и смерти, отовсюду звучит, что "все лежат под аппаратами ИВЛ, все умирают", но при этом мало кто показывает, что есть люди, которые выздоравливают, которые переносят коронавирус в легкой форме, что часто бывает так, что у человека все близкие болеют, а он не заболевает.

Информация – это энергия, причем достаточно инвазивная. Если она попадает в мозг не очень стабильного человека, она запускает какие-то паттерны, травмы, переживания. Все это вызывает чувство тревоги, а тревога по симптомам похожа: при ней может быть и удушье, и ускоренное сердцебиение.

Так что меньше читайте новостей, тем более, таких, которые нагнетают панику.

Назар: Британские ученые недавно заявляли, что у тех людей, которые были подключены ИВЛ, заметно упал коэффициент интеллекта. Как вы думаете, может ли сложное протекание ковида ухудшить умственные способности человека?

Алена Щербань: У меня очень много клиентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, и они действительно говорили о том, что их когнитивные функции снижаются. После встречи с вирусом телу нужна энергия на выздоровление, а не на интеллектуальную деятельность, потому все эти последствия очень логичны. Вследствие других заболеваний у человека также снижаются когнитивные функции, и вся энергия идет на то, чтобы побороть инфекцию или прочие инородные тела, попавшие в организм.

Насколько я знаю, после коронавируса у многих снижаются когнитивные функции, но через месяц-два все восстанавливается. Конечно, очень важно поддерживать в этот момент свой организм: пить витамины и аминокислоты, которые помогут вашему организму справиться с большой нагрузкой, потому что встреча с вирусом – это большой стресс.

Ingret: Как справиться с паникой при заражении ковидом? Дайте, пожалуйста, практически совет.

Алена Щербань: Если человек испытывает панику, значит, уже до этого у него были какие-то предрасположенности к этому. Наверняка, это тревожный человек. С тревогой прекрасно справляется ритм. Повторяя какие-то ритмичные движения, мы должны ввести себя в определенный ритм, и это помогает справиться с паникой. Например, спортсмены перед состязаниями или тренировкой обхватывают себя руками, таким образом, настраиваясь на ритм.

Ритмичное дыхание также хорошо стабилизирует нервную систему. Мы можем включить метроном или включить его в интернете и делать упражнение – четыре счета и делаем вдох, затем четыре счета и выдох, потом пять счетов и вдох, пять счетов и выдох. Таким образом, мы через дыхание можем регулировать симпатику и парасимпатику и сбалансироваться.

Но на все это нужно потратить немного времени. Волшебной таблетки не существует.

Kalyna: Посоветуйте, как, работая дистанционно, из дома, дисциплинироваться и правильно организовать свое время, чтобы работа не "размазывалась" на 24 часа в сутки?

Алена Щербань: Это очень актуальный вопрос, потому что и я столкнулась с этим в своей семье, когда все сели на карантин. В это время важно позаботиться о себе и пространстве вокруг себя.

Для начала важно не приступать к работе в пижаме. Попробуйте максимально приблизиться к состоянию офиса, в частности, надеть что-то, что бы вы надели в офис, привести себя в порядок, почистить зубы, расчесаться. Таким образом, вы дадите своей психике разгон. Нелишним будет пройтись вокруг дома.

Также важно выделить для себя рабочее место, где вас никто не будет трогать и беспокоить – ни муж, ни дети, ни другие члены семьи. Важно не просто о себе позаботиться, но и донести домашним, что вы сейчас на работе, и ваш рабочий день закончится в семь часов вечера. Тем самым, вы дисциплинируете и себя, и своих близких, в результате чего вы останетесь в состоянии гармонии, немного обманув психику. Когда человек находится в условиях лишения свободы, это в любом случае для него стресс. А люди, находящиеся круглосуточно все вместе дома в состоянии стресса, могут просто вытворять чудеса.

Если квартира однокомнатная, ее можно как-то условно расчертить и надеть наушники: этот угол – мой рабочий, здесь я отдыхаю, здесь я кушаю, а в туалете я могу спрятаться и немного почитать книгу.

Алена Щербань / УНИАН

Kleo: По вашим наблюдениям, как карантин сказался на украинских семьях? Действительно ли, посидев круглосуточно в компании друг друга дома, супруги так уж часто решались расстаться? И почему семьи с трудом проходят испытание карантином и изоляцией с супругом?

Алена Щербань: Здесь тоже становится печально, потому что люди, оказавшись на карантине и проводящие такое большое количество времени вместе друг с другом, только начинают знакомиться.

Если раньше была возможность убежать на работу, побыть с друзьями, посидеть в кафе и вечером прийти домой, поцеловать жену и ребенка и лечь спать, то сейчас человек вынужден узнавать, какие вопросы у ребенка в школе, как живет жена, чем она наполнена, и он сам делится своими переживаниями. Супруги не всегда оказываются готовыми к такому близкому контакту. Люди знакомятся ближе, и порой им становится невыносимо друг с другом.

Это хороший повод сходить на семейную терапию и понять, хочу ли я дальше продолжать отношения с этим человеком.

Когда люди женятся, это не всегда осознанное решение. Первое время они находятся в состоянии эйфории, слияния и смотрят на близкого человека через "розовые очки". Но через полтора-три года эйфория заканчивается, действие гормонов, которые работают во время влюбленности, снижается – и пара узнает, что они разные, они по-разному смотрят на некоторые вещи, у них разные ценности. В итоге, их начинает раздражать то, что не раздражало раньше, вплоть до того, что появляется отвращение к некоторым вещам. Только пережив эту разность, пара может перейти в состояние дружбы, а после дружбы, открытости и доверия в состояние любви. Ведь настоящая глубокая любовь, на самом деле, в паре рождается через семь-девять лет. Вначале этот процесс называется влюбленностью. И если решение о создание семьи было принято в первый год отношений, не факт, что эта пара просуществует 10-15 лет – в любой момент эти люди могут по-настоящему встретиться друг с другом и познакомиться. Как раз это и происходит на карантине.

Главред: Существуют ли какие-либо рекомендации, чтобы, входя в карантин – в круглосуточное пребывание в одном пространстве с супругом (или супругой), избежать возможных конфликтов?

Алена Щербань: Конфликтов можно избежать, выработав систему безопасности. Для этого нужно уметь договариваться. Например, договариваться о том, кто будет покупать продукты, кто будет мыть пол или посуду, кто будет заниматься уроками с ребенком. Нужно чередовать обязанности, потому что работают и загружены оба.

Именно из-за неумения договориться часто и происходят конфликты. Это большая трагедия.

А работа психотерапевта как раз и заключается в том, чтобы научить людей предъявлять свои истинные чувства партнеру. Только так можно достичь компромисса. Взаимные обвинения, упреки, скандалы, манипуляции – это не про договоренность.

Алена Щербань / УНИАН

Семейные отношения

Тамара: Скажите, пожалуйста, а проблемы в семье решатся, если хотя бы один человек пойдет к специалисту? Или мы должны вдвоем ходить на сеансы? Муж не хочет.

Алена Щербань: Это будут разные виды терапии. Личная терапия основана на знакомстве с собой и узнавании себя – как я живу, как организовываю пространство вокруг себя, что выбираю, что люблю, люблю ли я то, что действительно близко мне, или то, что родители с детства называли мне правильным.

Семейная терапия рассматривает, как функционирует вся система, где в ней поломка, что не работает. Психотерапевты настраивают этот процесс и учат людей общаться, договариваться, предъявлять себя настоящего в этой паре. Если один из партнеров пошел на терапию, это неплохо: он будет меняться, и второй будет медленно за ним разворачиваться. Отношения будут меняться, потому что партнер так или иначе будет отражать изменения в муже или жене.

Ольга: После десяти лет брака отношения с мужем стали скорее дружеско-партнерскими. Исчезли тепло и нежность, секс редко, стали друг к другу холодными и равнодушными, занимаемся только бытовыми вопросами. Возможно ли вернуть чувства или настраиваться на такое до конца жизни? Есть двое деток, разводиться не хочется.

Алена Щербань: Вернуть влюбленность вряд ли удастся, потому что партнер для вас уже давно не в новинку. Яркие чувства в начале отношений были связаны с гормонами и новым объектом в жизни. За десять лет у партнеров могут накопиться обиды, невысказанные и высказанные требования, обвинения и угрозы. Может возникнуть насилие. Вследствие накопленного опыта, о какой близости может идти речь? Близость возможна в том случае, если оба партнера искренне заявляют о своих базовых потребностях. Если базовые потребности в паре перекрыты, у них есть возможность развиваться дальше, расти, искать общие интересы, понять смысл этой пары (они вместе только ради детей, или они сошлись для чего-то большего).

Некоторые пары в своем восприятии заканчивают свое развитие на сексе и детях.

Главред: Уточните по поводу высказанных и невысказанных претензий – нужно ли, если что-то не устраивает, в спокойном диалоге проговаривать проблему или лучше об этом молчать и пытаться изменить ситуацию без разговора?

Алена Щербань: Молчать точно не стоит. Молчание – это прямой путь к психосоматике либо аутоагресии, что приводит к развитию аутоиммунных заболеваний. Я бы порекомендовала говорить с партнером "я"-сообщениями. Не "ты какой-то неправильный, не соответствуешь моим ожиданиям", а "мне сейчас грустно", "мне сейчас плохо, и я бы хотела от тебя нежности, близости, телесного контакта". Лучше сказать "обними меня, мне сейчас тревожно и страшно", вместо того, чтобы сравнивать партнера с другим мужчиной и требовать, чтобы он зарабатывал больше денег.

Если говорить "я"-сообщением о своих чувствах и сообщать партнеру о своих потребностях, счастливых пар было бы намного больше.

Inessa: Алена, на ваш взгляд, правы ли те, кто утверждает, что, если мужчина не женился до 40 лет, то он вряд ли сделает это вообще когда-нибудь? И почему некоторые мужчины предпочитают оставаться закоренелыми холостяками? Как распознать такой "безнадежный вариант" и не тратить на него время?

Алена Щербань: Судя по вопросу, человек не один раз ранился о холостяков, и почему-то таких парней выбирает.

Если человек до кризиса средних лет, то есть до 40 лет, прожил в одиночестве, ему будет непросто с кем-то сближаться, жить на одной территории, потому что придется изменить свои правила и учитывать интересы партнера.

Все зависит от того, на что вы рассчитываете, чего хотите и с кем желаете строить отношения. Если вы изначально выбираете холостяков, нужно задуматься, что такого в вашей жизни происходило, что заставляет вас отыгрывать такой сценарий.

Алена Щербань / УНИАН

Виктория: Как помочь матери моего мужа наконец понять, что взрослый сын имеет право на личную жизнь и не должен удовлетворять капризы родителей?

Алена Щербань: Ситуации, когда родители держат своих детей в зависимом положении, отнюдь не редкость. На самом деле ребенок после 18 лет имеет право выбирать и делать то, что он считает нужным, но иногда он об этом не знает. Потому что родители за него решали с детства, ему холодно или нет, голодный он или нет, нужно ему что-то купить или нет, то есть они принимали решение за ребенка. Именно они решали, где ему учиться и кем быть. Этот опыт передается из поколения в поколение. Это грустно, так как зависимое поведение – это достаточно распространенный паттерн в наше время.

Главред: Как в таком случае вести себя с родителями?

Алена Щербань: Пытаться менять родителей – бесполезное дело. Если девушка хочет что-то им доказать, она сама находится в состоянии зависимости и ей очень важно, чтобы признали ее свободу. Это говорит о том, что она сама свою свободу не признает, ей нужен кто-то, кто даст разрешение на свободу.

Хочется сказать: ты свободна, если тебе больше 18 лет, и ты сама можешь содержать себя и обслуживать свои потребности. Ты не принадлежишь родителям.

Нина: Подскажите, возможны ли гармоничные отношения с мужчиной, если в прошлом, он не совсем был моногамен, а теперь просит прощения и говорит, что только я ему нужна? Я понимаю, что ему хотелось реализоваться, но в дальнейшем, боюсь, что буду припоминать ему все, на что обижалась. Насколько реально все забыть? Парень хороший.

Алена Щербань: Судя по вопросу, случилась измена, и парень хотел бы остаться в отношениях. Для женщины в данном случае есть один вариант. Запросить какую-то компенсацию (эмоциональную, материальную, шопинг, шубу, машину) – что-то, что перекроет ее состояние стресса. Доверие в этих отношениях теперь придется выстраивать с нуля.

Измена случается не просто так. Если случается измена – это хороший звоночек, чтобы посмотреть, чего в отношениях не хватает. В сексуальной сфере, например, часто между партнерами случается недоверие: он стесняется о чем-то попросить, а она категорически относится к его желаниям. Пустота всегда стремится к заполнению. Если в паре нет доверия, чтобы откровенно поговорить о своих желаниях и фантазиях, партнер может пойти искать это на стороне.

Анна: Что вы думаете о комплексе Пигмалиона? Может ли это сработать в семейной жизни? Стоит ли на это возлагать надежды?

Алена Щербань: Если кто-то неустанно пытается изменить свою вторую половину, это действие заранее провальное, это невозможно. Нужно задаться вопросом, для чего вам это нужно. Если вы изначально выбираете не очень подходящий вариант, то это вопрос к вам – зачем вам это.

Человеческая психика закладывается глубоко в раннем детстве. То, что было заложено родителями и 20-30 лет было своеобразной опорой психики, редко меняется. Это можно изменить, годами работая с психотерапевтом.

Надеяться, что партнер ради вас начнет меняться, не стоит. Лучше посмотреть на реальные достоинства и недостатки человека и решить, выносимо ли для вас находиться рядом с таким человеком.

Главред: А если женщину в отношениях пытаются изменить?

Алена Щербань: Женщина должна откровенно поговорить с партнером и задать вопрос, чего бы он хотел от нее получить, чего такого в их отношениях не происходит, что партнер фрустрирован и пробует менять другого. Важно понять, можете ли вы дать партнеру то, что он просит.

Называю это "встречей", когда пара реально смотрит друг на друга и отвечает на вопрос о том, готова ли она дальше продолжать отношения и сохранять семью.

Катерина: Как понять, что в паре есть сексуальная дисгармония?

Алена Щербань: Паре точно это понятно. Сексуальная дисгармония начинается тогда, когда исчезает возбуждение. В начале отношений возбуждение всегда яркое, но со временем сексуальность и эротику важно поддерживать. Если в паре есть эмоциональная безопасность, то эротическое либидо поддерживать легче, делиться друг с другом своими желаниями и фантазиями, решаться на новые эксперименты, пробовать исследовать тело друг друга (прикасаться, присылать друг другу эротические картинки, объясняя, что именно вас в них возбуждает). Так партнер будет хоть немного понимать вас и ваши желания.

Алена Щербань / УНИАН

Wanda: В прошлом году телеведущая Регина Тодоренко попала в эпицентр скандала, когда встала на защиту абьюзеров, тогда она сказала такую фразу: "А что ты сделала, чтобы тебя не били?". В ее словах, наверное, есть доля правды, хотя тогда ее заклевали. Поделитесь вашей оценкой - действительно ли в домашнем насилии всегда виноват один, а жертва ни при чем, или Тодоренко была права?

Алена Щербань: По поводу Регины Тодоренко мне сложно говорить, потому что я не в курсе, что за проблема случилась во время интервью. Что она имела в виду, мы тоже не знаем. Иногда человек что-то говорит, но имеет в виду совершенно другое. Регина Тодоренко не психолог, и она высказывала свое мнение.

По вопросу семейного насилия хочется сказать, что в большинстве случаев мы с детства, как маленькие обезьянки, с молоком матери впитываем в себя образ той семейной системы, в которой растем, бессознательно все это копируем. Если родители говорят, что обманывать нехорошо, и в тот же момент врут по телефону, ребенок, скорее всего, зафиксирует именно поведение.

Если девочка или мальчик в своей семейной системе встречаются с насилием (били маму или самих детей), психика будет настроена на повторение этого сценария. Что не пережито – должно быть повторено. Человек бессознательно будет выбирать партнера, с которым он будет в комфортных условиях. Комфортные в данном случае не означает хорошие – это значит привычные. Человек выбирает себе партнера, чтобы психика отыграла этот паттерн, то есть бессознательно будет выбираться партнер, который проявляет насилие.

Если человек сам про себя об этом ничего не понимает и не знает, это печально.

Но если вы сталкиваетесь с насилием, то нужно разобраться, почему вы остаетесь в этих отношениях, что вам мешает обратиться в органы или к близким и друзьям за помощью. Бездействие – это тоже выбор.

Главред: Если человек по привычке выбирает то, что ему близко, выходит, это будет продолжаться бесконечно и, окончив эти отношения, человек выберет точно такие же? Как разомкнуть этот круг?

Алена Щербань: Разомкнуть этот круг можно, только познакомившись с собой, со своими убеждениями, с семейными паттернами. Может оказаться, что в вашем роду всех женщины били мужья действительно, если даже вы уйдете от партнера, следующий партнер, которого вы выберете, будет казаться не таким, но психика все равно создаст условия, где партнер начнет отзеркаливать. Это насилие тоже, возможно, заложено в нем, но в этом контакте оно будет спровоцировано и проявится.

Психика всегда стремится к чему-то знакомому, близкому и родному. Насилие может быть очень родным для многих, хоть звучит это и ужасно. В 90% случаях в семейной системе обратившихся за помощью клиенток были случаи насилия: и ее били, и маму били, и бабушку били. Женщина продолжает оставаться жертвой и выбирать таких партнеров.

Главред: Должен же быть способ, чтобы изменить что-то в жизни этой женщины, чтобы ее ребенок не видел этого и не продолжил этот путь?

Алена Щербань: Этот способ находится внутри. Для начала нужно осознать "как я это делаю", "почему я выбираю таких партнеров". Без специалиста с этим сложно справиться. Чтобы попасть в глубинные пласты, должен быть специально обученный человек, который медленно проведет вас с ваши личные травмы, поможет их осознать и пережить. Только после этого вы осознаете, что все время жили в системе насилия – если не физического, то эмоционального. Ведь если родители вламываются к вам в комнату и рассказывают, что нужно делать, это тоже насилие и проявление родительской власти. Если ваши границы никто не соблюдал с детства, тогда почему у вас есть идея или фантазия, что вы выберете партнера, который будет уважать ваши личные границы?

Натали: Алена, не могли бы вы дать три главных совета, как быть счастливой и любимой?

Алена Щербань: Волшебной палочки не бывает. Чтобы быть любимой, нужно понять, как любить себя. Любите ли вы себя, уважаете ли вы себя, умеете выстраивать личные границы? Важно разобраться, живете ли вы в полярностях ("плохой – хороший", "злой – добрый") или вышли за их пределы и понимаете, что в человеке есть все качества. Нужно отслеживать свои энергетические процессы, соблюдать баланс "брать – давать". Если вы отдаете больше, а получаете меньше, вы точно не будете счастливой и любить себя. Важно также понимать, можете ли вы самостоятельно удовлетворять свои потребности и выбирать то, чего на самом деле хотите.

Женщине важно быть знакомой с собой, своим устройством и сексуальностью. Сексуальность – это не внешнее проявление, а внутреннее состояние, связанное с телом напрямую. Если вы не любите свое тело и вам не нравится, как вы выглядите, здесь ни о какой женской энергии и сексуальности не может быть и речи. Нелюбовь к телу может быть связана с какими-то событиями в детстве, когда вас стыдили за ваши проявления. Например, если маленький ребенок засовывает ручку в трусики и исследует свое тело, а мама кричит: "Достань руку из трусов! Как тебе не стыдно!". В итоге детская психика получает убеждение, что исследовать себя или делать себе приятно – это стыдно.

Девочка-подросток в этом случае, переходя в сферу формирования эротического либидо (оно формируется в 10-15 лет), уже пристыжена, и ей будет сложно вырасти счастливой и любимой женщиной.

Поэтому для начала крайне важно познакомиться с тем, как ты устроена, что в тебе заложено, какие базовые программы хорошо работают, а какие не срабатывают, какие сильные чувства и переживания мешают быть собой.

Когда женщина может позволить себе звучать, проявляться, быть свободной, изливать свое творчество в мир, она почувствует счастье в контакте сама с собой. И тогда партнер не будет нужен ей для заполнения внутренней пустоты. Она будет притягивать подобных себе людей, они будут отражать ее.

Алена Щербань / УНИАН

Главред: Вы говорите о том, что человек понимает, чего он хочет. А сколько ситуаций, когда человек не понимает толком, что ему нравится, что он любит. Когда он настолько растерян, как ему действовать в этом случае?

Алена Щербань: В этом случае, нужно понять на какой стадии психологического развития случилось прерывание контакта с реальностью. До трех лет ребенок выходит из слияния с матерью. Но есть такие мамы, которые воспринимают ребенка как собственность, выбирают все за него, не спрашивают, что он хочет кушать, что надеть. За ненадобностью функция выбора у ребенка отключается.

Включить эту функцию можно, но это происходит медленно. На психотерапии у людей появляется возможность начинать выбирать. Иногда, спрашивая у клиентки, чего она хочет, вижу в ответ испуганные глаза. Она замирает, потому что не привыкла даже обращать внимание на собственные желания, а потому зачастую просто не знает, чего хочет. Очень медленно и постепенно такому человеку приходится знакомиться с собой: понимать, чего он хочет, что любит, что для него приятно, что нет, где находятся его границы.

Родители и дети

Яна К.: Существует ли какой-то рецепт, как женщине избежать послеродовой депрессии?

Алена Щербань: Женщина девять месяцев носила ребенка и находилась в одном гормональном состоянии. А после родов ее тело и психика должны каким-то образом прийти в себя и восстановиться. Какое-то время (месяц-два) эта депрессия может быть натуральным следствием перехода.

Если это состояние затянулось, нужно разобраться в причинах. Может, женщина все делает одна, ей некому помочь, и она уже загнана. Тогда следует разобраться, почему ее муж никак не участвует в бытовых вопросах, просят ли его об этом, или женщина изначально все взяла на себя. Стоит позаботиться о себе и привлекать супруга к помощи. Можно попросить его иногда выводить вас на прогулку, в кино или парк, или иногда отпустить вас повидаться с подругами. Нужно немного времени уделить себе, и тогда депрессивные процессы пройдут намного быстрее.

Юлия: Как правильно вести себя при ребенке, если между супругами конфликты?

Алена Щербань: Скрыть от ребенка разногласия не получится. До семи лет дети очень чувствительны, а потому заметят, что между мамой и папой что-то не так. При этом очень часто дети берут вину на себя, думая, "может быть, это я какой-то не такой", "может быть, это я что-то не так сделал, и родители теперь ругаются".

Конечно, устраивать скандалы при ребенке не стоит – конфликты нужно решать наедине с супругом. Но это вовсе не гарантирует того, что ребенок не будет этого чувствовать.

Василий: Сыну 12 лет, и он полностью игнорирует просьбы отца.

Алена Щербань: Совет отцу – не игнорируйте просьбы сына, и тогда у вашего сына появится опыт, как прислушиваться к вам. Он увидит, что к его просьбам кто-то прислушивается. Ребенок не может приобрести опыт из ниоткуда, нарисовать его – он приобретается в переживании, в контакте. Если у вас уважительное отношение к ребенку, вы предоставляете ему выбор, прислушиваетесь к нему – он автоматически будет делать это с вами и будет прислушиваться к вам.

Катя: Мне очень грустно и плохо, а родители говорят, что депрессии не существует, и это все – мой "запоздалый" переходной возраст (мне 17 лет). Как им донести, что это важно, и мне нужно (наверное) к врачу?

Алена Щербань: Очень жаль эту девочку… Родители отрицают существование депрессии, потому что им не очень удобно осознавать, что что-то не так с их ребенком.

При этом дело далеко не в ребенке. Потому что, если эта депрессия возникает в контакте с родителями, то это говорит о том, что ребенок не может перекрыть свои базовые потребности. В данной ситуации речь может идти о принятии, любви, близости, телесном контакте, восхищении своим ребенком. Может быть, этому ребенку, в принципе, небезопасно находиться со своими родителями, и он не может об этом сказать и уходит внутрь себя. Он лишен контакта и не может выделить эти чувства. Вследствие чего психика "захлопывается" и человек уходит в себя. И сейчас это крик о помощи, и действительно стоит обратиться к профессионалу – либо к психотерапевту, который без таблеток поможет разобраться в ситуации, либо к психиатру, который может выписать на какое-то время антидепрессанты или другие медикаменты.

Алена Щербань / УНИАН

Главред: Не могли бы вы чуть подробнее остановится на вопросе телесного контакта? Почему некоторые люди могут избегать его? Что еще может провоцировать в человеке холодность, когда взяться за руку, обнять другого или принять объятия – это для него неприемлемо, это вторжение в личное пространство?

Алена Щербань: Есть люди, у которых не было опыта этого телесного контакта в отношениях с родителями, а есть люди, у которых, наоборот, была слишком поглощающая мать, которая слишком переобнимала и передержала при себе ребенка. Это нарушение личных границ ребенка – чересчур много телесного контакта.

В результате формируется шизоидный типаж, при котором важно личное пространство и возможность осуществлять выбор самостоятельно, а также свести к минимуму любой контакт с людьми. Контакт таких людей может ранить.

Недолюбить и перелюбить – суть одна. Тут важен баланс. Телесный контакт – это одна из наших базовых потребностей. Ребенку до трех лет важно иметь телесный контакт, особенно до годика, потому что ребенок через границы тела, мамины руки и пеленание "обнаруживает" себя. Если мама ребенка держала на ручках достаточно, то во взрослой жизни, когда что-то случается, человек сам себя "берет в ручки", но внутри себя, психологически. Если этого телесного контакта не было, будет возникать сильная тревога и стресс.

Хандра и депрессия

Нинель: Не могли бы вы, пожалуйста, поделиться пошаговой инструкцией, как бороться с осенней хандрой? Что нужно сделать, чтобы не впасть в депрессию? И полезно ли иногда похандрить, но в меру?

Алена Щербань: Хандра – интересное слово, которое ни коим образом не связано с депрессией. Если вы хандрите, вы можете воспользоваться этим и отдохнуть три дня. Через два-три дня это состояние проходит.

Депрессия – состояние, при котором все плохо и будет только хуже во внутреннем восприятии человека, и ничего этого не может изменить. При этом энергии на какие-либо действия нет совершенно. Уменьшение светового дня может спровоцировать апатичные состояния. Мы, как животные, не можем впасть в спячку, когда день максимально сокращается. Мы просыпаемся, когда на улице еще темно, и наш организм использует большое количество серотонина, чтобы обслужить мелатонин внутри нас, чтобы мы могли проснуться и быть активными. Можно поддержать себя искусственно – спортом, танцами, йогой, скандинавской ходьбой, то есть любой двигательной активностью, которая будет запускать кровообращение, препятствуя застою лимфы. Таким образом, организм постоянно будет пребывать в ритме.

Также важна еда и вода. Нужно пить большое количество воды и правильно питаться полезными продуктами. В фастфуде нет ничего полезного, чтобы поддержать психику в этот переходный период. Осень – это адаптационный период, когда неплохо просто себя поддержать. Попробуйте найти какие-то удовольствия, что-то, что нравится лично вам: валяться на кровати, смотреть в потолок и слушать музыку, ходить в музеи и на выставки с друзьями, читать книги, развивающие мозг, медитировать и применять дыхательные практики. Это проявление заботы и любви к себе.

Если вы хотите какую-то волшебную палочку, то ее нет. Придется уделить себе внимание. Направьте энергию на себя, и тогда ваша психика заработает и не будет настолько сильно подвержена погодным и сезонным изменениям.

Mary: Есть такое мнение, что, если нужно внести радость в свою жизнь, нужно вернуться к приятным или радостным воспоминаниям из детства. А что делать, если совсем не помнишь ничего приятного? Не то, чтобы в детстве не было ничего такого, просто совсем не припоминается. Это плохо или типично?

Алена Щербань: Очень необычный вопрос. Если в настоящем вам не очень радостно, то ваше детство вас вряд ли спасет. Если вам не удается вспомнить радостные моменты, это говорит о том, что ваше внутреннее несчастье сформировалось еще тогда. Это – повод прислушаться к себе, задуматься, что я выбираю, что я делаю, как я живу, занимаюсь ли я тем делом, которое мне нравится, живу ли я с теми людьми, которые приносят мне удовольствие и счастье, учусь ли я в том месте, и готов ли я тратить свое время на это. Здесь может быть много вопросов к себе для обнаружения причины, почему я сейчас несчастлив. Потому что просто детские воспоминания тут точно ничего не решат. Тем более, если их нет.

Алена Щербань / УНИАН

Катерина: Как восполнять свой ресурс, когда нет сил даже на хобби или на поиски своего хобби?

Алена Щербань: Что забрало ваши ресурсы, что вы удерживаете, куда деваются ваши силы, что вы не можете заниматься тем, что вы любите? Это говорит о том, что вы очень много занимаетесь тем, что вы не любите. Найти ресурсы в истощенном состоянии практически невозможно. Нужно вернуться в свой ресурс – посмотреть, как вы живете, во сколько ложитесь спать, как много и долго вы работаете. Может, вы перфекционист и перевыполняете требуемый объем работы? Может, вы не получаете нужное количество денег за ваши старания? Нужно разобраться, что именно "съедает" ваш ресурс, и тогда вам не потребуются волшебные палочки для его обнаружения.

Мирослава: Как мыслить позитивно? Всегда плохие мысли в голове.

Алена Щербань: Ваши мысли о себе отражают то, что вам в детстве говорили о вас родители. Если они вас только ругали, стыдили, винили, это говорит о том, что во взрослой жизни эти мысли и установки встроятся вовнутрь вас и будут звучат, как внутренний критик. В данном случае мыслить позитивно вряд ли получится. Нужно разобраться, почему вы мыслите негативно, что запускает эти мысли.

Профессиональное выгорание

Тамара (Житомир): Как распознать у себя признаки профессионального выгорания, какие действия предпринять, если такое признаки есть? А также считается ли нормальным, когда человек работает на одном месте всю жизнь или 10-20-30 лет?

Алена Щербань: Если вы теряете энергетические силы и становитесь более раздражительным на работе, чем обычно, если вы встаете утром и не хотите идти на работу, если работа превратилась для вас в "день сурка", если вы живете ради выживания и походов на работу, но удовольствия от этого нет, то это и указывает на профессиональное выгорание.

Профессиональное выгорание может происходить по нескольким причинам.

Нарушение баланса "брать-давать". Вы отдаете работе больше энергии, чем получаете. Энергию можно получить в виде материальных средств. Вы 8 часов тратите на работу, стараетесь и вкладываетесь, но, например, заработная плата, которую вы получаете, недостаточна. Это первый пункт, по которому вы начнете выгорать.

Пространство, в котором вы работаете. Сидите ли вы на удобном месте, или вы сидите так, что люди, которые проходят мимо, постоянно задевают ваш стул, или, может быть, вам тревожно сидеть спиной к двери.

Отношения с коллегами. Терпите ли вы постоянные переживания, которые заставляют вас чувствовать себя ненужным, неважным и неценным сотрудником? Может, вы стараетесь и делаете работу хорошо, но ваш начальник недостаточно вас хвалит? Если так, то подумайте, как бы вы могли обслужить эту потребность. Может быть, стоит спросить у начальника напрямую, ценны ли вы, важны, хорошо и работаете. Потому что иначе вы будете ходить и молчать, думая, что вы какой-то не такой, плохой.

Достаточно ли в вашей работе самовыражения, свободы и творчества. Можете ли вы реализовать то, чем вы наполнены? Либо же вы работаете по какому-то жесткому графику и плану, что даже не можете проявиться. Из-за этого человек тоже может "схлопываться" и чувствовать напряжение. Если человек проявляется, он свободен и расширяется. Если на каком-то из этапов есть напряжение, энергия начинает постепенно утекать. В этом случае со временем падает работоспособность, желание вкладываться в дело и пропадает желание попросту идти на работу

Нормально ли работать долго на одном месте? Если вам нравится 20-30 лет ваша работа, вы получаете удовольствие и кайфуете от того, что делаете, то здесь нет никаких правил. Работайте и дарите людям счастье. Если вы счастливы в этом процессе, люди вокруг вас будут счастливы.

Катерина: Как отличить выгорание от депрессии?

Алена Щербань: Профессиональное выгорание со временем приводит к депрессии. Это, скорее, не отличие, а следующие друг за другом этапы. Сначала это будет апатия, когда ничего не интересно, затем последует разбалансировка эмоциональной части: раздражение, обиды, эмоциональные всплески. Затем, когда предыдущий этап пропущен, запускаются психосоматические процессы – остановка работы желудочно-кишечного тракта, боли в спине и головные боли, то есть тело всячески пытается защищаться. Следующий этап – полное выключение энергии, когда человек лежит на кровати, не может и не хочет встать, не понимает, ради чего. В этом случае необходимо обращаться за помощью к специалистам.

Алена Щербань / УНИАН

Емілія: Как побороть прокрастинацию?

Алена Щербань: Для начала нужно разобраться, почему вы прокрастинируете, что вам не дает делать то, что вы наметили. Может, это не ваша цель? Может, вы пытаетесь реализовать убеждения других людей, которые не имеют ничего общего с вашими желаниями и вашей энергией? Конечно, в этом случае не возникает энергия. Можно провести параллель с сексом: если нет возбуждения, то и секса не будет. Потому нужно дождаться своего состояния, когда вы возбуждены, когда вас "прет", только тогда вы сможете "идти в секс" с этой жизнью и получать удовольствие.

Деньги

Hunter: Как нужно относиться к деньгам и материальным благам, чтобы стать миллионером? Какое отношение к деньгам считается здоровым?

Алена Щербань: Мне интересно, что для вопрошающего деньги. Для меня деньги – это энергия, которая попадает в наше поле. Есть несколько видов возможностей получения денег: заработанные деньги или потоковые (когда вы находитесь в определенном состоянии, и деньги к вам приходят).

Хорошо задать себе вопрос – что вас ограничивает, раз вы задаете подобные вопросы, каковы ваши убеждения. Многие убеждения, связанные с деньгами, закладываются в раннем детстве. Например, если родители говорили, чтобы были деньги, нужно долго и тяжело работать, или деньги есть только у плохих людей. Тогда ни о каких потоковых деньгах речи быть не может. На бессознательном уровне человек не хочет быть плохим и всячески разворачивает от себя денежные потоки.

Нужно начинать с убеждений и разобраться, что вы думаете о деньгах, что для вас деньги, что для вас значит быть богатым и бедным, в чем ваша бедность.

Нужно также исследовать тему чувств. Зачастую в теме денег присутствует стыд. Стыдно быть богатым – одна из установок, которая перекрывает поток. Стыдно быть богатым, потому что люди опасаются, что их отвергнут, не будут с ними дружить, а потому предпочитают быть попроще, как все, чтобы не выделяться.

Также может выплыть тема страха. Если человеку рассказывать, что кто-то шел на рынок, его ударили по голове и забрали кошелек. Тогда у ребенка складывается картина, что ходить с деньгами и иметь деньги небезопасно, потому что могут ударить по голове.

Другой важный момент – чтобы стать миллионером, нужно иметь мысли и образы как у миллионера. Для чего вам нужны деньги? Если вы находитесь в состоянии выживания, заботясь только о том, что вам покушать и одеть, это не мышление миллионера. Некоторые объемы мышления передаются по наследству. Редко люди из бедных семей становятся миллионерами – там обычно много боли и желания доказать миру, что ты чего-то стоишь и достоин любви. Здесь включается компенсаторный механизм – через свои достижения человек доказывает близким, что он чего-то достоин. Таким образом, человек становится достигатором, очень успешным, но при этом очень больным и несчастливым.

Так что важно понять, для чего вам этот миллион, куда вы его потратите. Или вы даже не представляете, что это за сумма и как ее применить.

Николай: Какими качествами характера должен обладать человек, чтобы суметь сколотить состояние и быть богатым? Назовите топ-5 главных качеств...

Алена Щербань: Дисциплинированность, умение видеть и выстраивать стратегию, а также способность понять, во что можно вложить эти деньги.

Деньги не могут лежать дома под подушкой. Их можно сравнить с кровью – она должна циркулировать и обновляться. Деньги – это энергия, которая должна двигаться. Но в нашем менталитете заложены установки положить деньги в банк или под подушку. Однако, когда в организме происходит застой, ничем хорошим это не заканчивается. Так же и с деньгами.

Также качествами финансово успешных людей являются целеустремленность и верная самооценка. Если человек считает себя достойным зарабатывать столько денег, у него получится. Если самооценка низкая – стыдно быть собой, ни о каких больших деньгах речи быть не может.

Социальные вопросы

Boris: Поясните современную потребность людей выкладывать любой свой "чих" в соцсети, вести свою жизнь напоказ, гнаться за лайками, фотографировать каждый свой шаг и постить в инстаграмчики все – от яичницы с утра до вечернего приема душа? Что это за эксгибиционизм? И здесь же второй вопрос. А что будет с этими "лайкозависимыми" людьми, отруби им соцсети? Недавно был сбой в работе инстаграма и фейсбука, и кто-то вполне серьезно называл это катастрофой и ужасом...

Алена Щербань: В этом случае любовь подменяется признанием и восхищением. Когда вся жизнь выставляется напоказ в соцсетях, мол, "посмотрите, какой я классный, вы меня любите таким, я достоин вашей любви?". Вместо того, чтобы напрямую спросить об этом близких, человек занимается эксгибиционизмом, выкладывая в сеть все: душ, еду, прогулки. Сейчас многие этим занимаются, но вопрос в том, какую именно потребность они так закрывают, и что они чувствуют, когда лайков недостаточно.

Главред: Что будет с человеком, если его лишить соцсетей?

Алена Щербань: Огромное количество людей впадет в апатию и депрессию. Для них это будет стрессовая ситуация. Человеку, который привык жить напоказ и в иллюзии, придется проявляться как-то иначе. Часть людей, пристыженных и не склонных к проявлению себя истинного, попадут в не очень приятное психологическое состояние. Может проявиться психосоматика.

Во время блокировки Фейсбука и Инстаграма люди искали другие варианты соцсетей, где бы можно было проявиться. Очень грустно, что в зависимость от соцсетей попадают дети.

Алена Щербань / УНИАН

Клавдія: Почему настолько распространенным стало явление хейта и атак хейтеров? Хейтеры были всегда, просто проявляли свой негатив и агрессию другими путями, не в сети, или они являются порождением именно интернета и социальных сетей?

Алена Щербань: Хейтерство – это способ проявления своего внутреннего критика. Если они хейтят окружающих людей, критик живет и внутри них самих. Если внимание заточено только на негатив, это говорит о том, что это глубоко несчастные люди.

Раньше я расстраивалась из-за реплик хейтров. Но потом поняла: если у тебя есть хейтеры, то, значит, ты чего-то стоишь в этой жизни.

Lurdes: Как вести себя, если становишься объектом травли в коллективе или в обществе?

Алена Щербань: Это печально. И, скорее всего, в жизни человека это происходит не впервые. Возможно, это началось в детстве, в детском саду или школе, но человек остается в этой позиции, где он не выстраивает и не умеет выстраивать личные границы. Он не может говорить вслух: "Так со мной нельзя". Можно покинуть этот коллектив, но не факт, что в новом коллективе не повторится то же самое.

Сергей: Скажите, почему явление детской и подростковой жестокости в нынешнее время достигло такого колоссального масштаба и таких шокирующих форм, в частности, в Украине? Почему дети сегодня часто так жестоки к другим людям – то спящего бездомного поджигают, то кого-то забивают насмерть, то над кем-то издеваются и выкладывают в сеть? И есть ли оснований опасаться того, что это явление приобретет еще более ужасные формы и больший размах?

Алена Щербань: Когда рождается ребенок, он – как чистый лист. Он точно не агрессивный и не жестокий. Проживая в семье и социуме, он приобретает жестокость и учится ей.

Дело не в детях, они лишь копируют модели поведения. Дело в родителях, рядом с которыми дети не могут получить любовь, нежность и тепло, в которых нуждаются, это базовые потребности. Когда такой ребенок подрастает, он становится мстительным, пробует отыграть на людях то, что было отыграно на нем. Он не может придумать ничего нового – он может только воспроизводить увиденный и пережитый опыт.

Главред: Что общество может сделать, чтобы остановить детскую жестокость? Это можно как-то остановить?

Алена Щербань: А что делают их родители в этой ситуации? Как их наказывают, ведут ли их к психотерапевтам, выяснять, почему ребенок проявляется через агрессию? Скорее всего, эти дети – это будущие маньяки и насильники, потому что они настолько фрустрированы, у них настолько закрыт путь к собственному сердцу, что проявляться они могут только через насилие. Регулировать детей до совершеннолетия можно только через родителей. Нужно смотреть, в какой обстановке они выросли, и что происходило в детстве.

Главред: А у нас в государстве выстроена система так, что после проявлений жестокости с ребенком работают психотерапевты или психиатры? Или, грубо говоря, ребенка отправляют в колонию, и он отбывает наказание, но с ним никто не работает?

Алена Щербань: Ребенок после колонии выходит еще хуже, чем был. Не знаю, как у нас урегулирован этот вопрос. Было бы правильно не просто проводить психотерапию с ребенком, но и привлекать всю семейную систему. Потому что если семья будет действовать по-прежнему, то работа с ребенком не сильно его изменит. Он будет возвращаться в семью, будет видеть те же агрессию и насилие и будет все так же бессознательно это копировать.

Ира: Как реагировать адекватно и воспринимать нормально критику? Очень задевает, когда ты сделал идеально свою работу, а люди все равно находят там минус (ты плохо сделала работу). После этого я чувствую себя плохо, потому что вложено в дело столько сил, а из этого всего мне только о минусах говорят. Как справиться с таким самостоятельно? Или самостоятельно никак?

Алена Щербань: Если критикуют вашу работу, это не значит, что критикуют лично вас. Человек, задающий вопрос, оценку работы воспринимает на свой счет: если я сделал работу плохо, значит, и я плохой. Это детский паттерн поведения. Это – не про взрослую психику, а про очень ранние этапы. В этом случае психология или психотерапия могут помочь осознать, как же так случилось, что вас настолько ранит мнение людей. Мнений будет огромное количество, и они все субъективны.

Ира: Как справиться с тем, что тебя волнует мнение окружающих?

Алена Щербань: Мнение окружающих будет волновать всегда, потому что человек – социальное животное. Мы так или иначе вырастаем в оценках, и все, что мы потом о себе думаем – это именно то, что нам сказали наши первые и главные люди: родители, бабушки и дедушки, воспитательницы в садике, учителя в школе. Если тебе все время говорили, что ты – дебил, то постепенно ты и сам начинаешь так о себе думать и говорить. Если тебя хвалили, поддерживали, не стыдили за неудачи, а сообщали о том, что ошибка – это тоже опыт, и на нее можно опереться, тогда мнение окружающих будет важно, но не настолько, чтобы ранить.

Лана: О каких проблемах с психическим здоровьем человека говорит его жестокое обращение с животными, когда человек в свое удовольствие их калечит, убивает, наслаждается, при этом иногда снимает видео или фото всего этого? Как вести себя с такими людьми?

Алена Щербань: Я бы с такими людьми в контакт бы не входила. Если человек так поступает с животными, то у него такие же мысли насчет людей, просто он не может себе этого позволить. Где он видел такую жестокость, и как он это на своем опыте прожил, если теперь для него единственное удовольствие – это причинить боль. Он отыгрывает то, чем была наполнена его жизнь. Скорее всего, речь идет о психических нарушениях – это психиатрия.

Ирина: Есть ли приемы, как поднять самооценку? Из-за низкой самооценки я даже работу выбрать не могу, потому что занижаю себя (пример, не руководитель или менеджер, потому что опыт есть, а смотрю секретаря, потому что по требованиям подхожу, а на выше должности – не совсем, чего-то не знаю, что не позволяет подаваться на такие должности). А так низкая самооценка отображается на всех сферах моей жизни.

Алена Щербань: Это говорит о том, что, скорее всего, что вы сталкивались с обесцениванием своих проявлений в том обществе, где росли. Если у человека низкая самооценка, это свидетельствует о том, что он не умеет присваивать и ассимилировать свой опыт, ценность, важность. Можно делать такое упражнение: каждый день записывать в блокнот, что сегодня я сделал хорошо, в чем я был молодец. Если тебя не хвалили окружающие, то нужно начинать хвалить себя самостоятельно. Это нужно для того, чтобы ваша психика научилась разворачивать внимание на позитив, ведь где внимание, там и энергия.

Jerry: С какими проблемами чаще всего украинцы обращаются к психотерапевту?

Алена Щербань: В основном с проблемами в отношениях – конфликты, кризисы, измены, разводы, способы проявления себя в этом мире, самореализация, поднятие самооценки, обнаружение смысла в жизни, построение мужско-женских отношений, отношений между родителями и детьми, а также отношений между бизнес-партнерами. Плюс вопросы телесности – вопросы проявления вашего тела, и почему оно может болеть. Болезнь зарождается на ментальном уровне, переходит на эмоциональный, а только потом проявляется в виде дисфункционального телесного нарушения. Этими вопросами и занимается психотерапия, которая в переводе означает "лечение души" или "лечение душой". Между психотерапевтом и клиентом устанавливается контакт, в результате которого и происходят изменения.

Helga: Считаете ли вы полезными для общества системы вроде социального рейтинга в Китае (или социального кредита)? Да/нет - почему? И не стали ли в западных и прочих продвинутых и свободных обществах социальные сети с их лайками и дизлайками, легкими на подъем хейтерами и прочим выполнять ровно такую же функцию, как социальный рейтинг в Китае?

Алена Щербань: Этот вопрос вызывает бурю эмоций, потому что социальный рейтинг – это настолько противоестественная вещь, которая предполагает, что человек по определению должен соответствовать чьим-то ожиданиям. В детстве ты соответствуешь ожиданиям родителей, и ты не всегда счастлив. Но и повзрослев, ты должен продолжать соответствовать чьим-то ожиданиям, иначе тебя отвергнут.

Я слышала, что в Китае, если у тебя низкий социальный рейтинг, ты не можешь войти в дорогой ресторан, посетить музей. Это ужасно, то есть существует кто-то, кто решает за тебя, и это полностью ограничивает человеческую свободу, лишает права выбора. Человек, не имеющий права выбора, со временем – психологически нездоровый человек.

Главред: То есть социальные сети – это другая история?

Алена Щербань: Социальные сети – это пока такая детская игра, в которой человек пробует через лайки и признание добрать любовь. А социальный рейтинг и пропуск по нему в общественные места – это более серьезная нагрузка для нервной системы, в которой ты не можешь быть собой, потому что иначе ты не будешь соответствовать чьим-то ожиданиям. Это путь в зависимости – алкоголизм, наркоманию, эмоциональную зависимость.

Главред: А во что может выродиться такое общество? Например, в том же Китае.

Алена Щербань: Слово "выродиться" – самое правильное в данной ситуации. Это будет общество психически нездоровых людей. Со временем женщины могут перестать хотеть рожать, чтобы их дети не чувствовали этого ужаса. Думаю, что постепенно благодаря таким вещам количество населения в Китае будет уменьшаться.

Главред: Может, и в Китае все к этому привыкнут, когда ребенок в семье просто не будет видеть другого из поколения в поколение, да и женщины привыкнут и не буду считать это ужасом?

Алена Щербань: Через два поколения, конечно, это перестанет быть дискомфортным. Это будет немного другая нация. Но на данном этапе, думаю, люди страдают. При этом не факт, что страдающий человек сможет родить здорового ребенка. Мама, пребывающая в депрессии, не может качественно присутствовать в жизни ребенка, ее молоко меняет свою структуру. Ребенок, мама которого не может быть эмоционально включена, впадает в анаклитическую депрессию, а это – путь в зависимость. Растет зависимое общество.

Знаменитости

Fanni: Оценивая со стороны отношения пары Ксении Мишиной и Александра Эллерта, как вы как семейный психолог считаете, есть ли у этой пары будущее и на какой почве возможны конфликты в их семье?

Алена Щербань: Не смотрела проект "Холостячка". Но мне интересно другое – почему человек, задающий этот вопрос, интересуется отношениями другой парой, почему его фокус внимания находится на чужих отношениях.

Если люди выставляют свои отношения напоказ, возможно, речь идет о любви двух нарциссов. Если человек хочет проявляться и показывать себя, это – нарциссическое поведение. Нарциссы – это очень тонко чувствующие травмированные люди, которые в детстве недополучили нужного количества тепла, и в какой-то момент произошел резкий обрыв отношений с кем-то из очень близких и значимых людей. В этот момент формируется такое представление, что входить в близкие отношения небезопасно, так как они в любой момент могут резко оборваться. Нарцисс – "достигатор". Все богатые люди, достигшие высот, в основном нарциссического склада характера. Им не мешают невротические эмоциональные связи. Вижу цель – не вижу препятствий – это про них.

Если складывается пара нарциссов, они могут прекрасно сосуществовать рядом, закрывая потребности друг друга.

Kinza: Очень было бы интересно услышать Ваше мнение о таких формах проявления себя и поведения, как у репера Моргенштерна – по вашим наблюдениям, это сценический образ или суть человека, и если второе, то о чем это говорит: о моральном и нравственном уровне или о психических проблемах у человека? Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями.

Алена Щербань: Моргенштерн популярен именно благодаря тому, что проявляет свою теневую сторону, делая ее легальной. А у многих подростков – его целевой аудитории – эта теневая сторона пристыжена и не имеет возможности выйти наружу. Он это делает легально, поэтому и становится авторитетом для подростков.

Не слышала песен Моргенштерна, но знаю, что есть такой персонаж.

Сексуальность и поведение, которое считается антисоциальным, пристыжены обществом. Вследствие этого Моргенштерн имеет бешеную популярность, легализуя черную сторону. Многие люди не знакомы со своей внутренней тенью. А он сам, похоже, сплошная тень. Через его творчество у человека появляется доступ к этим своим сторонам. Интерес возникает в том месте, где своя теневая сторона не узнана и застыжена. А стыд – это остановленное возбуждение. Жаль детей, которые живут в большом количестве стыда, ведь, повзрослев, им сложно реализоваться не только в работе, но и в личной, и в сексуальной жизни. Они же потом и со своими детьми не смогут говорить на неудобные темы: как быть женщиной, как получать удовольствие, как вести себя с мужем, как выставлять границы.

Smilik: Если бы к вам на приме пришел Путин, для вас как для психотерапевта нашлась бы работа с этим "пациентом"?:)

Алена Щербань: Провокационный вопрос. С вашего разрешения я не буду отвечать. У меня на психотерапии есть популярные люди: актеры, певцы, селебрити. И для меня, как для психотерапевта, точно нет разницы, с кем именно работать. С президентами еще не работала. Это был бы полезный опыт. Интересно было бы стать психологом президента, ведь это большая психотерапевтическая власть.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского