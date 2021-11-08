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Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантине

8 ноября 2021, 08:51
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Названы сроки максимальной нагрузки на медицинскую систему и пика коронавируса.

локдаун
В Украине карантин может занятуться / УНИАН

В Украине некоторые регионы могут встречать Новый год при самом жестком варианте карантинных ограничений.

Об этом рассказали в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики, основываясь на начале текущей волны коронавируса и дате появления первой "красной" зоны, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что средний срок пребывания региона в "красной" зоне во время весенней волны составлял 37 дней. Минимальный период длился 22 дня, максимальный – 63, то есть два месяца. В Киевской школе экономики полагают, что эта волна будет длиться примерно столько же, как и весенняя.

"Второй вариант: она может длиться дольше чем предыдущая, ведь Дельта быстрее распространяется, поэтому дольше нужно удерживать регион под ограничениями, чтобы стабилизировать ситуацию. Возможен и третий сценарий: из-за того, что эта волна развивается очень стремительно, наоборот, карантинные ограничения скоро дадут эффект. Но, по нашим оценкам, он маловероятный", – объяснил глава ЦЭЗ KSE Юрий Ганниченко.

В KSE пока придерживаются своих прежних прогнозов: максимальная нагрузка на медицинскую систему и пик ожидаются в первой половине - середине ноября. Но угроза того, что показатели вновь пойдут вверх, все еще остается.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 068 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 145 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 532 человек; летальных случаев - 473; выздоровели 8 200 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

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