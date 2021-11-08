Резкий спад новых случаев COVID-19 в Украине: Минздрав обновил статистику

В Украине за сутки заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли - 473. Больше всего случаев подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро понедельника, 8 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 068 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 145 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 532 человека; летальных случаев - 473; выздоровели 8 200 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 606 случаев;
- Винницкая область – 349 случаев;
- Волынская область – 417 случаев;
- Днепропетровская область – 1032 случая;
- Донецкая область – 483 случая;
- Житомирская область – 718 случаев;
- Закарпатская область – 211 случаев;
- Запорожская область – 713 случаев;
- Ивано-Франковская область – 363 случая;
- Киевская область – 425 случаев;
- Кировоградская область – 99 случаев;
- Луганская область – 50 случаев;
- Львовская область – 827 случаев;
- Николаевская область – 812 случаев;
- Одесская область – 1558 случаев;
- Полтавская область – 240 случаев;
- Ровенская область – 285 случаев;
- Сумская область – 315 случаев;
- Тернопольская область – 354 случая;
- Харьковская область – 1179 случаев;
- Херсонская область – 383 случая;
- Хмельницкая область – 660 случаев;
- Черкасская область – 243 случая;
- Черновицкая область – 361 случай;
- Черниговская область – 385 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 088 501 человек;
- выздоровели - 2 520 956 человек;
- летальных исходов - 72 557;
- проведено ПЦР-тестов - 14 876 584.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине установил антирекорд по смертям от COVID-19.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.
Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.
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