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Резкий спад новых случаев COVID-19 в Украине: Минздрав обновил статистику

8 ноября 2021, 08:27
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В Украине за сутки заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли - 473. Больше всего случаев подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине немного поутих / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 068 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 145 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 532 человека; летальных случаев - 473; выздоровели 8 200 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 606 случаев;
  • Винницкая область – 349 случаев;
  • Волынская область – 417 случаев;
  • Днепропетровская область – 1032 случая;
  • Донецкая область – 483 случая;
  • Житомирская область – 718 случаев;
  • Закарпатская область – 211 случаев;
  • Запорожская область – 713 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 363 случая;
  • Киевская область – 425 случаев;
  • Кировоградская область – 99 случаев;
  • Луганская область – 50 случаев;
  • Львовская область – 827 случаев;
  • Николаевская область – 812 случаев;
  • Одесская область – 1558 случаев;
  • Полтавская область – 240 случаев;
  • Ровенская область – 285 случаев;
  • Сумская область – 315 случаев;
  • Тернопольская область – 354 случая;
  • Харьковская область – 1179 случаев;
  • Херсонская область – 383 случая;
  • Хмельницкая область – 660 случаев;
  • Черкасская область – 243 случая;
  • Черновицкая область – 361 случай;
  • Черниговская область – 385 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 8 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 088 501 человек;
  • выздоровели - 2 520 956 человек;
  • летальных исходов - 72 557;
  • проведено ПЦР-тестов - 14 876 584.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине установил антирекорд по смертям от COVID-19.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

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