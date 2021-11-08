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Непривитых украинцев отстраняют от работы: что происходит после ужесточения карантина

8 ноября 2021, 07:58

"Позором" и "принуждением" называют обязательную вакцинацию участники различных образовательных групп в соцсетях.

Вакцина
Украинцев не пускают на работу без вакцинации / Reuters

В Украине с 8 ноября вступило в силу решение о недопуске на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.

Соответствующее решение было ранее принято Кабинетом министров Украины.

С сегодняшнего дня работодателей обязуют не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от COVID-19.

Для кого в Украине обязательны прививки:

  • - работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • - местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • - учреждений высшего, послевузовского, профессионального, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

При этом список профессий в будущем обещают расширить.

Отметим, что ограничения не коснуться людей, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19.

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Отстранение от работы: что происходит в регионах

Учительница Варашского лицея №1 в Ровенской области Жанна Тетенева будет отстранена от работы из-за отсутствия вакцинации от COVID-19, сообщает местный телеканал Ровно 1.

Преподавателя пригласили на заседание дирекции заведения, где ее предупредили, что согласно приказу она будет отстранена от учебного процесса.

"Вы взяли на себя право уничтожить мой народ. Я не разрешаю этого именем всемогущего Бога. Вы будете за это отвечать перед Всемогущим, потому что такого себе никто не позволял в этом мире. Вы уничтожаете себя, своих родных, моих коллег, детей. Именем Всемогущего Бога я буду работать здесь столько, сколько он определит. И уволите или отстраните вы меня только тогда, когда будет от него повеление", - сказала Тетенева.

С понедельника, 8 ноября, 8% педагогов Ровенской области области должны быть отстранены от работы.

Читайте такжеБез вакцинации украинцев не пустят на работу: кого могут отстранить уже с понедельникаРечь идет о работниках, которые не были привиты против COVID-19. Об этом в комментарии Суспильному рассказала руководитель областного управления образования Людмила Плахотная.

По словам Людмилы Плахотной, по состоянию на 5 ноября 73% педагогов на Волыни полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции, то есть получили две прививки. "Эти работники имеют право работать в условиях "красной зоны", в которую попала область", – говорит руководитель управления.

Еще 3% работников сферы образования имеют противопоказания к вакцинации, или недавно переболели COVID-19.

Без вакцины не пускают на работу: реакция учителей

Сами учителя отмечают, что такие цифры раздуты. Не под запись они признаются, что спрос на фальшивые сертификаты вакцинации существует среди представителей образовательной отрасли.

"Ни для кого не секрет, что учителя покупают поддельные документы. Конечно, это незаконно, но и действия нашей власти выходят за рамки правового поля. С началом учебного года учителей так запугали, что другого выхода у них не было. Лично я вакцинировалась Pfizer в сентябре, но не добровольно. И хотя с понедельника могу спокойно работать, однако нет уверенности в безопасности вакцины", – рассказала в разговоре с Радио Свобода учительница одной из киевских гимназий.

"Позором" и "принуждением" называют обязательную вакцинацию участники различных образовательных групп в соцсетях.

Ранее сообщалось, что список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, будут постепенно расширят. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры.

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