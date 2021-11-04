Новая волна обязательной вакцинации от COVID-19: в Минздраве назвали новый список профессий

Список профессий, для которых прививка против коронавируса станет обязательной, уже согласован на уровне Кабмина, сказал Игорь Кузин.
Власти работают над документом, который предполагает внесение изменений в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Сейчас на утверждении органов центральной исполнительной власти находится приказ об изменениях в этот перечень... Преимущественно речь идет о включении в него тех работников, которые заняты в сфере предоставления социальных услуг, а также учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, предприятий критической инфраструктуры. Этот список отдельно утвержден правительством", - рассказал он в ходе пресс-конференции в Укринформе.Читайте такжеОпасный диагноз: Минздрав утвердил список противопоказаний вакцинации от COVID-19
По его словам, вакцинироваться в обязательном порядке должны будут работники Укрзализныци и других предприятий, которые государство относит к стратегически важным.
"Речь идет о таких предприятиях, как Укрзализныця, других предприятиях, которые обладают стратегически важным компонентом для функционирования государства", - подчеркнул Игорь Кузин.
Кого в Украине ждет обязательная вакцинация от коронавируса
- Лиц, которые работают в сфере социальных услуг
- Работников учреждений защиты прав детей
- Сотрудников реабилитационных учреждений
- Работников предприятий критической инфраструктуры.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников государственных предприятий, учреждений и организаций. При этом прививать в обязательном порядке будут лиц, которые работают в критических для экономики страны сферах.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
Кабинет министров 22 сентября одобрил решение по запуску обязательной вакцинации от коронавируса в Украине. Прививку должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти, их территориальных подразделений, и сотрудники местных государственных администраций.
Позже в Минздраве заявили о подготовке властями документа, предусматривающего расширение категории лиц, для которых прививка против коронавирусной инфекции COVID-19 должна стать обязательной. В частности, речь идет о вакцинации для работников сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и лиц, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.