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Новая волна обязательной вакцинации от COVID-19: в Минздраве назвали новый список профессий

4 ноября 2021, 21:35
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Список профессий, для которых прививка против коронавируса станет обязательной, уже согласован на уровне Кабмина, сказал Игорь Кузин.

Вакцинация
Вакцинировать в обязательном порядке будут работников предприятий критической инфраструктуры - Минздрав / УНИАН

Власти работают над документом, который предполагает внесение изменений в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас на утверждении органов центральной исполнительной власти находится приказ об изменениях в этот перечень... Преимущественно речь идет о включении в него тех работников, которые заняты в сфере предоставления социальных услуг, а также учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, предприятий критической инфраструктуры. Этот список отдельно утвержден правительством", - рассказал он в ходе пресс-конференции в Укринформе.Читайте такжеОпасный диагноз: Минздрав утвердил список противопоказаний вакцинации от COVID-19

По его словам, вакцинироваться в обязательном порядке должны будут работники Укрзализныци и других предприятий, которые государство относит к стратегически важным.

"Речь идет о таких предприятиях, как Укрзализныця, других предприятиях, которые обладают стратегически важным компонентом для функционирования государства", - подчеркнул Игорь Кузин.

Кого в Украине ждет обязательная вакцинация от коронавируса

  • Лиц, которые работают в сфере социальных услуг
  • Работников учреждений защиты прав детей
  • Сотрудников реабилитационных учреждений
  • Работников предприятий критической инфраструктуры.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников государственных предприятий, учреждений и организаций. При этом прививать в обязательном порядке будут лиц, которые работают в критических для экономики страны сферах.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил решение по запуску обязательной вакцинации от коронавируса в Украине. Прививку должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти, их территориальных подразделений, и сотрудники местных государственных администраций.

Позже в Минздраве заявили о подготовке властями документа, предусматривающего расширение категории лиц, для которых прививка против коронавирусной инфекции COVID-19 должна стать обязательной. В частности, речь идет о вакцинации для работников сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и лиц, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

viber
Минздрав новости Украины Игорь Кузин вакцинация от коронавируса
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