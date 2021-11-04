Новая волна обязательной вакцинации от COVID-19: в Минздраве назвали новый список профессий

Вакцинировать в обязательном порядке будут работников предприятий критической инфраструктуры - Минздрав / УНИАН

Власти работают над документом, который предполагает внесение изменений в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас на утверждении органов центральной исполнительной власти находится приказ об изменениях в этот перечень... Преимущественно речь идет о включении в него тех работников, которые заняты в сфере предоставления социальных услуг, а также учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, предприятий критической инфраструктуры. Этот список отдельно утвержден правительством", - рассказал он в ходе пресс-конференции в Укринформе.Читайте такжеОпасный диагноз: Минздрав утвердил список противопоказаний вакцинации от COVID-19

По его словам, вакцинироваться в обязательном порядке должны будут работники Укрзализныци и других предприятий, которые государство относит к стратегически важным.

"Речь идет о таких предприятиях, как Укрзализныця, других предприятиях, которые обладают стратегически важным компонентом для функционирования государства", - подчеркнул Игорь Кузин.

Кого в Украине ждет обязательная вакцинация от коронавируса

Лиц, которые работают в сфере социальных услуг

Работников учреждений защиты прав детей

Сотрудников реабилитационных учреждений

Работников предприятий критической инфраструктуры.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников государственных предприятий, учреждений и организаций. При этом прививать в обязательном порядке будут лиц, которые работают в критических для экономики страны сферах.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил решение по запуску обязательной вакцинации от коронавируса в Украине. Прививку должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти, их территориальных подразделений, и сотрудники местных государственных администраций.

Позже в Минздраве заявили о подготовке властями документа, предусматривающего расширение категории лиц, для которых прививка против коронавирусной инфекции COVID-19 должна стать обязательной. В частности, речь идет о вакцинации для работников сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и лиц, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.