Ляшко озвучил новый список профессий с обязательной прививкой и рассказал, почему в нем нет медиков

Ляшко пока не собирается "давить" на медиков / УНИАН

Список обязательных для вакцинации профессий будет расширен. В него, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Украинской правде, добавят работников госпредприятий, учреждений и организаций.

Соответствующий проект приказа Минздрава уже находится на согласовании.

"Он охватывает социальных работников, работников государственных предприятий, учреждений и организаций, а также работников критических для экономики страны сфер. Это водоканалы, Укрпочта, Укрзализныця" - сказал Ляшко.

Кроме того, Ляшко пояснил, почему для медиков прививка против COVID-19 является не обязательной.

"Любой документ принимается с учетом рисков. Риск недопуска медицинского работника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования. Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - заявил Ляшко.

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Также, по его словам, сейчас в Украине привито более 50% медиков. И есть не исключается вероятность их обязательной вакцинации.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.