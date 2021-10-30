Украина массово вакцинируется от COVID-19: в Киеве стартовал прививочный бум

Жители Киева с 1 ноября без прививки или ПЦР-теста не смогут пользоваться городским транспортом или посещать кафе и рестораны.
В субботу, 30 октября, красная зона пополнилась еще несколькими регионами, в результате чего усиленный карантин в Украине теперь в 15 областях страны. Украинцы массово ринулись вакцинироваться против СOVID-19. В Киеве люди выстроились очереди большие очереди на прививку.
В социальных сетях появилось множество фотографий и видеозаписей того, как украинцы на фоне ужесточение противоэпидемиологических мероприятий стоят в очередях на вакцинацию.
Бум вакцинации в Киеве
В Киеве, где с 1 ноября будет жесткий карантин, который предусматривает свободное передвижение только для вакцинированных и лиц с ПЦР-тестами, образовались очереди в больницах и центрах массовой вакцинации.
Очевидцы публикуют кадры, как десятки жителей города стоят в пункте вакцинации в одном из ТРЦ.
Очереди из тех, кто желает сделать прививку, фиксируются и в магазине стройматериалов на Берковецкой.
Люди стоят в очереди за получением вакцины и в ТРЦ Мармелад
На Центральном железнодорожном вокзале в пункте вакцинации также много людей. Там прививаться собрались те, кто отправляется в другие области.
Люди стремятся сделать прививку и в Международном выставочном центре. За порядком там следить Муніципальна варта.
"Файзера нет"
Общественный активист Виталий Манько на своей странице в Facebook пишет, что люди в очередях собралось много и они нарушают профилактические меры в виде соблюдения социальной дистанции. Вакцины Pfizer, которой хотят прививаться киевляне, не хватает.
"Доказательство лжи министра здравоохранения. Пункт вакцинации в торговом центре. Часть людей записана на Pfizer, часть без записи – живая очередь. Речи о безопасной дистанции нет. Люди стоят вплотную друг к другу, - написал он.