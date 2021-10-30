Украина массово вакцинируется от COVID-19: в Киеве стартовал прививочный бум

Киевляне штурмуют пункт в ТРЦ для того, чтобы привиться от коронавируса / facebook.com/vitaly.manko

В субботу, 30 октября, красная зона пополнилась еще несколькими регионами, в результате чего усиленный карантин в Украине теперь в 15 областях страны. Украинцы массово ринулись вакцинироваться против СOVID-19. В Киеве люди выстроились очереди большие очереди на прививку.

В социальных сетях появилось множество фотографий и видеозаписей того, как украинцы на фоне ужесточение противоэпидемиологических мероприятий стоят в очередях на вакцинацию.

Бум вакцинации в Киеве

В Киеве, где с 1 ноября будет жесткий карантин, который предусматривает свободное передвижение только для вакцинированных и лиц с ПЦР-тестами, образовались очереди в больницах и центрах массовой вакцинации.

Очевидцы публикуют кадры, как десятки жителей города стоят в пункте вакцинации в одном из ТРЦ.

Очереди из тех, кто желает сделать прививку, фиксируются и в магазине стройматериалов на Берковецкой.

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Люди стоят в очереди за получением вакцины и в ТРЦ Мармелад

Очередь за прививкой в ТРЦ Мармелад / Обозреватель

На Центральном железнодорожном вокзале в пункте вакцинации также много людей. Там прививаться собрались те, кто отправляется в другие области.

Люди на вокзале ждут своей очереди на вакцинацию / Обозреватель

Люди стремятся сделать прививку и в Международном выставочном центре. За порядком там следить Муніципальна варта.

Киевляне отправились вакцинироваться в МВЦ / Обозреватель

"Файзера нет"

Общественный активист Виталий Манько на своей странице в Facebook пишет, что люди в очередях собралось много и они нарушают профилактические меры в виде соблюдения социальной дистанции. Вакцины Pfizer, которой хотят прививаться киевляне, не хватает.

"Доказательство лжи министра здравоохранения. Пункт вакцинации в торговом центре. Часть людей записана на Pfizer, часть без записи – живая очередь. Речи о безопасной дистанции нет. Люди стоят вплотную друг к другу, - написал он.

Людям в очереди говорят, что вакцина Pfizer закончилась / facebook.com/vitaly.manko