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Локдаун в Киеве будет действовать только для тех, кто не вакцинировался - Кличко

30 октября 2021, 10:02

Городские власти будут сотрудничать с полицией, чтобы контролировать соблюдение ключевых правил карантина, прописанных для "красной зоны", отметил мэр.

Виталий Кличко
Виталий Кличко заявил, что локдаун в Киеве будет действовать только для тех, кто не вакцинировался / УНИАН

С 1 ноября Киев входит в "красную" зону коронавирусного карантина. Однако ограничения, вводимые при таком уровне эпидемической опасности, не будут действовать в столичных учреждениях, если 100% их работников и посетителей вакцинированы. Локдаун будет только для тех киевлян, которые не вакцинированы, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" городской голова столицы отметил, что Киев сейчас лидирует по вакцинации.

"У нас вакцинировано более 2 млн жителей, из них один миллион сто пятьдесят — второй дозой. Помимо этого в городе Киеве сейчас очень плохая статистика и с 1 ноября город входит в красную зону. Сегодня в нашем городе умерло 54 человека. Ситуация крайне сложная и мы делаем все, чтобы помогать из городского бюджета и врачам, мотивируя их, и закупаем кислород. С кислородом у нас проблем нет. Ситуация напряженная, однако мы все работаем вместе", – рассказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что городские власти будут сотрудничать с полицией, чтобы контролировать соблюдение ключевых правил карантина, прописанных для "красной зоны".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас локдаун в Киеве будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Коронавирус в Украине

29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

30 октября в "красной" зоне карантина оказались 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Виталий Кличко новости Украины Карантин в Киеве красная зона
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