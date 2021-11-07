Отстранение от работы невакцинированных учителей: профсоюз просит дать им еще месяц / Reuters

Профсоюз обратился к властям с просьбой отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных учителей. В частности, профсоюз ссылается на соблюдение норм статьи 32 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее, чем за два месяца.

"Сложная ситуация сложилась с отстранением от работы работников учреждений образования, обязательность профилактических прививок которых определена перечнем, которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СОVID-19. Хотя число педагогов, принимающих решение вакцинироваться, ежедневно увеличивается", - говорится в обращении на сайте Профсоюза работников образования и науки Украины.

В профсоюзе отмечают, что отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для прохождения образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т. д.

Профсоюз работников образования и науки Украины считает необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава № 2153 и постановление Кабинета Министров № 1236, в которых говорится об отстранении определенных категорий работников без вакцинации с 8 ноября, для переноса сроков их реализации не ранее 8 декабря.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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В соответствии с постановлением Кабинета министров, утвержден порядок отстранения от работы невакцинированных работников, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. В документе уточняется, что руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

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