УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отстранение от работы невакцинированных учителей: профсоюз просит дать им еще месяц

7 ноября 2021, 07:33

В профсоюзе отмечают, что отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации.

вакцинация
Отстранение от работы невакцинированных учителей: профсоюз просит дать им еще месяц / Reuters

Профсоюз обратился к властям с просьбой отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных учителей. В частности, профсоюз ссылается на соблюдение норм статьи 32 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее, чем за два месяца.

"Сложная ситуация сложилась с отстранением от работы работников учреждений образования, обязательность профилактических прививок которых определена перечнем, которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СОVID-19. Хотя число педагогов, принимающих решение вакцинироваться, ежедневно увеличивается", - говорится в обращении на сайте Профсоюза работников образования и науки Украины.

В профсоюзе отмечают, что отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для прохождения образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т. д.

Профсоюз работников образования и науки Украины считает необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава № 2153 и постановление Кабинета Министров № 1236, в которых говорится об отстранении определенных категорий работников без вакцинации с 8 ноября, для переноса сроков их реализации не ранее 8 декабря.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Реклама

В соответствии с постановлением Кабинета министров, утвержден порядок отстранения от работы невакцинированных работников, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. В документе уточняется, что руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

Читайте также:

viber
новости Украины вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Отстранение от работы невакцинированных учителей: профсоюз просит дать им еще месяц». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюраЛунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопшихКогда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВрач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс Киев сковал транспортный коллапс: введено оперативное положениеКиев сковал транспортный коллапс: введено оперативное положение Тепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолоданиеТепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолодание
07:45

Может ли начаться мировая война из-за Украины

07:33

Отстранение от работы невакцинированных учителей: профсоюз просит дать им еще месяцВидео

07:10

Удар по коронавирусу: украинцам пообещали лекарства прямого действияВидео

06:24

Старая новая песня: почему Лукашенко и Путин продолжают толочь воду в ступемнение

06:01

В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыФотоВидео

Реклама
05:26

Украину завалит снегом: когда и где врежет зимаВидео

05:02

День работника социальной сферы Украины: поздравления и картинки к празднику

04:41

Как коронавирус влияет на интеллект: психолог назвала последствия для переболевших

04:19

Еда, от которой не похудеешь: диетолог назвала фрукты и овощи, которые мешают сбросить вес

03:50

Диетолог объяснила, что лучше всего есть на завтрак

03:34

Исчезнет популярный продукт: в Украине могут запретить продажу грибовВидео

02:21

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человекаВидео

02:04

Какой продукт подходит людям со слабым сердцем - совет эксперта

01:40

Жесткий локдаун и тотальная вакцинация: астролог дала неожиданный прогнозВидео

01:16

Распускал руки: холостячка Злата Огневич избавилась от самого напористого "жениха"

00:51

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Львы – остерегайтесь сплетен, Девы – завистников: гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

06 ноября, суббота
23:56

Украине грозит медицинский коллапс, к такому не готов ни один город - медики

23:24

Погода в Украине на воскресенье: солнечно днем, а ночью заморозкиВидео

23:08

Грандиозный финал шоу Маскарад на 1+1: подробности и победители

Реклама
23:00

В Киеве вспыхнул торговый центр Интервал-Плаза: названа причина пожара

22:17

У Зеленского предупредили об агрессии Москвы и назвали цель переброски войск РФ на границуВидео

21:56

"Тела вырезали из авто": выяснились подробности кровавой аварии на НиколаевщинеВидео

21:47

Украине грозит зима без газа: эксперт раскрыл худший сценарийВидео

21:25

В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер активист, оппозиция выдвинула ультиматум

21:03

Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВидео

20:58

Избил россиянина на ринге: украинец Захареев стал чемпионом мира по боксуВидео

20:41

Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19Видео

20:38

На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый малыш

20:10

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

19:53

В США призвали предоставить Украине оружие из-за агрессии РФ

19:47

Конфликт из-за карантина: в Луцке жестко скрутили водителя маршруткиВидео

19:19

Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украинумнение

19:17

Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьВидео

18:50

В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды

18:27

Психотерапевт поведала, как побороть осеннюю хандру и не впасть в депрессию

17:57

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси: в Киеве заговорили о монополииВидео

17:39

Ответка за Бандеру: Киву сравнили с животным и расстреляли его фотоВидео

17:33

Семейный психолог дала совет, что нужно делать, если мужчина-партнер пошел на измену

17:00

Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование МосквеВидео

Реклама
16:39

В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Госпродпотребслужбы

16:20

Жителей Ровно змеи атакуют в ванных через канализациюВидео

15:54

Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют плакаты с одинаковым дизайномВидео

15:05

Высокая смертность от COVID-19: в МОЗ объяснили, почему Украина оказалась в лидерахВидео

14:57

В российском МИД подтвердили, что высокопоставленный "гонец" Байдена в Москве говорил об Украине

14:42

"Дия" не будет работать целую ночь: в Минцифре рассказали, почему и когда именноВидео

14:37

"Президент - это кризис карьерного роста": Порошенко рассказал, хочет ли еще раз возглавить УкраинуВидео

14:23

На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - ЛяшкоВидео

14:21

В РФ заговорили о присоединении "ЛДНР" и раскрыли новый сценарийВидео

14:05

Часть украинцев будет получать не меньше 3 тысяч пенсии: чиновники объяснили, кто именно

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять