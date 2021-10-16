Обязательная вакцинация: в Минздраве рассказали, как получить справку о противопоказаниях / Reuters

Справку о медицинских противопоказаниях к прививке против COVID-19 учителя могут получить у своего семейного врача. Справка о противопоказаниях будет выдаваться в том же порядке, что и о прививках, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В интервью Радио Свобода Ляшко рассказал, что предоставление справок о наличии противопоказаний будет находиться под строгим контролем.

"Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат", - объяснил министр здравоохранения.

По его словам, врач будет делать запись в электронной системе, что позволит отслеживать и определять, почему справку выдали тому или иному человеку.

Также Ляшко рассказал, что в целом процент учителей, которые имеют противопоказания, является небольшим.

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"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей — это 3 – 4% всего", - уточнил глава Минздрава.

Отметим, за сутки 15 октября коронавирус в Украине выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2859 человек; летальных случаев - 277; выздоровели - 5874 человека.

Ранее сообщалось, в Украине из всех госпитализированных из-за COVID-19 в течение сентября 97,1% были невакцинированны. Как рассказали в Центре общественного здоровья, речь идет о гражданах, которые не прошли полный курс вакцинации, то есть не получили две дозы препарата.

Кабмин одобрил решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине. Прививки должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений и местных государственных администраций.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что в Украине будет и дополнительная вакцинация от COVID-19. Речь идет о еще одной прививке спустя 6-8 месяцев после прохождения полного прививочного курса.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.