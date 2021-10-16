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Ляшко предупредил украинцев о массовых карантинных рейдах: за отсутствие маски будут штрафовать

16 октября 2021, 11:59

Глава Минздрава также объяснил, почему в Украине для граждан, привитых от COVID-19, остается актуальным требование о масках.

Ляшко
Виктор Ляшко предупредил украинцев о массовых карантинных рейдах / УНИАН

В Украине контролировать соблюдение правила карантина будут 900 мобильных бригад во время рейдов, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Он отметил, что с нарушителями ограничений, в том числе и требований о масочном режиме, будут вести не только разъяснительные беседы, но и станут составлять админпротоколы.

"Чтобы иметь результат от этих карантинных ограничений, нужно их придерживаться. Поэтому если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать - для этого именно будут работать эти рейдовые бригады с рейдовыми проверками, чтобы обнаруживать нарушителей и привлекать их к ответственности", - заявил Ляшко в интервью Радио Свобода.

Министр уточнил, что это и разъяснительная работа, и штрафы.

Также чиновник объяснил, почему в Украине для граждан, привитых от COVID-19, остается актуальным требование о масках.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебречь противоэпидемиологическими правилам. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70-80% - дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, мы можем уже избавиться от масок на лице или нет", - рассказал Ляшко.

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Глава Минздрава подчеркнул, что процесс снятия таких ограничений для вакцинированных - людей с COVID-сертификатами - на практике будет не прост, а прививки не гарантируют на 100%, что человек не может быть заразным.

Отметим, за сутки 15 октября коронавирус в Украине выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2859 человек; летальных случаев - 277; выздоровели - 5874 человека.

Ранее сообщалось, в Украине из всех госпитализированных из-за COVID-19 в течение сентября 97,1% были невакцинированны. Как рассказали в Центре общественного здоровья, речь идет о гражданах, которые не прошли полный курс вакцинации, то есть не получили две дозы препарата.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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