Риск нехватки персонала: в Минздраве сказали, почему прививка от COVID-19 для медиков не обязательна

Нельзя сказать, что в будущем медработников не внесут в список лиц на обязательную вакцинацию - Ляшко / УНИАН

Медработники не попали в список лиц, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине. Власти намерены избежать рисков, связанных с возможным недопуском медиков на рабочие места. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что любые документы Кабмина принимаются с учетом возможного риска. И в данной ситуации опасность недопуска медика на место работы более опасна, чем риск возможного заражения. Нельзя допустить, чтобы люди остались без медицинской помощи.Читайте такжеМинздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - сказал Ляшко.

По его словам, на данный момент нельзя уверенно сказать, что в будущем медработники не будут внесены в список лиц, которые должны быть вакцинированы в обязательном порядке.

"Мы более детально проанализируем категории медицинских работников (которые отказываются делать прививки) - это медсестра, врач, врач какого профиля, которых больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", - добавил Виктор Ляшко и подчеркнул, что сегодня от коронавируса вакцинированы более 50% медицинских работников.

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Напомним, ранее Кабмин внес изменения в карантинное постановление, согласно которым работники центральных органов власти, их территориальных подразделений, сотрудники местных государственных администраций, а также педагоги и преподаватели учебных заведений с 8 ноября будут отстранены от работы в случае отказа от прививки против COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил решение, предусматривающее запуск в Украине обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудников местных государственных администраций.

В Минздраве 13 октября сделали заявление о том, что идет работа над проектом изменений, предполагающим расширение категорий лиц, которые должны вакцинироваться против коронавирусной инфекции на обязательной основе. В ближайшем будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной для сотрудников центров предоставления социальных услуг, работников сферы управления центральных органов исполнительной власти и тех людей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее говорил, что власти поставили перед регионами задачу ускорить вакцинацию и требуют обеспечить выход на показатель в 1,5 миллиона прививок в неделю.