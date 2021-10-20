Обязательная вакцинация от COVID-19 в Украине: эпидемиолог объяснил, что не так с этой идеей

Почему введение обязательной вакцинации в Украине сомнительно - ответ эксперта/ Reuters

Власть вводит карантин в Украине, исходя из своих политических нужд, а не эпидемиологических показателей. Поэтому прогнозировать возможное объявление локдауна сложно, заявил в комментарии Главреду врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

По его словам, с точки зрения эпидемиологии, жесткие карантинные мероприятия эффективны, но Украина, как государство, сейчас не может себе позволить локдаун, поскольку его введение наносит значительный экономический ущерб.

Эпидемиолог также обратил внимание на то, что Минздрав не дает разъяснений, какими критериями руководствуется при усилении тех или иных профилактических мероприятий в стране.

"Причина на это всего одна - никаких жестких критериев нет, это все делается в ручном режиме. По этой же причине неизвестно, чем именно руководствуются власти, когда вводят новые усиления карантина", - сказал Кравченко.

Читайте такжеВ Украине – антирекорд по смертям от COVID-19: за сутки жертвами стали более 500 пациентовПрокомментировал он и внедрение обязательной вакцинации для отдельных профессий. По словам эпидемиолога, это на самом деле действенный инструмент по сдерживанию заболеваемости. Но даже к этому процессу есть вопросы. Во-первых, сейчас в Украине нет правового механизма для введения обязательной вакцинации.

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"Не говоря уже о том, что никто в Украине не может внести вакцинацию от коронавируса в календарь прививок, поскольку все используемые в Украине вакцины зарегистрированы как вакцины "для экстренного применения", что создает еще одну правовую коллизию с действующим законодательством. Ведь согласно закону, вносить в календарь прививок можно лишь те вакцины, которые прошли три фазы испытаний, чем не может похвастаться ни одна вакцина от коронавируса в Украине, что ставит под сомнение введение обязательной вакцинопрофилактики", - сказал Сергей Кравченко.

"В вопросе преодоления эпидемии мы сейчас превратились в африканскую страну", - добавил он.

Коронавирус и карантин в Украине

В Украине ежедневно фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, уходить на полный локдаун правительство пока не планирует. Помочь противостоянию COVID-19 должна вакцинация, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.

На сегодняшний день пять регионов Украины находится в "красной" зоне адаптивного карантина. Это - Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области. Тем не менее, власти не исключают расширения этого списка. В частности, уже есть повод "очертить" красным грифом и столицу.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.

Также ужесточат правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.