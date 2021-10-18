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Введут ли в Украине общенациональный локдаун: в Раде назвали условия

18 октября 2021, 13:08
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Отметим, что по состоянию на 18 октября в красной зоне находятся 5 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Одесская.

Карантин в Киеве
Каковы шансы введения общенационального карантина / УНИАН

В Украине ежедневно фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, уходить на полный локдаун правительство пока не планирует. Помочь противостоянию COVID-19 должна вакцинация.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Нардеп подчеркнул: сейчас правительство вводить общенациональный карантин не намерено, да и причин для этого нет.

"Благодаря вакцинированию они на сегодня могут сделать так, чтобы страна не шла на локдаун. На сегодня около 8 миллионов человек имеют одну прививку, около 6,5 миллиона получили обе уже дозы вакцины от COVID-19. И это позволяет работать в адаптивном карантине", – заявил Радуцкий в эфире телеканала "Интер".

"Красные" ограничения вводят местные власти

Радуцкий отметил, что центральная власть вводит только "желтый" и "оранжевый" уровень эпидопасности. А уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличии свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом.

По его словам, сегодня в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили обе уже дозы вакцины, что "позволяет работать стране в адаптивном карантине".

Отметим, что недавно главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что не исключает, что перечень регионов в красных зонах вырастет. Чтобы снизить темпы заболеваемости, следует повысить уровень вакцинации.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

viber
Михаил Радуцкий карантин в Украине вакцинация от коронавируса локдаун
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