Введут ли в Украине общенациональный локдаун: в Раде назвали условия

Отметим, что по состоянию на 18 октября в красной зоне находятся 5 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Одесская.
В Украине ежедневно фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, уходить на полный локдаун правительство пока не планирует. Помочь противостоянию COVID-19 должна вакцинация.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Нардеп подчеркнул: сейчас правительство вводить общенациональный карантин не намерено, да и причин для этого нет.
"Благодаря вакцинированию они на сегодня могут сделать так, чтобы страна не шла на локдаун. На сегодня около 8 миллионов человек имеют одну прививку, около 6,5 миллиона получили обе уже дозы вакцины от COVID-19. И это позволяет работать в адаптивном карантине", – заявил Радуцкий в эфире телеканала "Интер".
"Красные" ограничения вводят местные власти
Радуцкий отметил, что центральная власть вводит только "желтый" и "оранжевый" уровень эпидопасности. А уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличии свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом.
По его словам, сегодня в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили обе уже дозы вакцины, что "позволяет работать стране в адаптивном карантине".
Отметим, что недавно главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что не исключает, что перечень регионов в красных зонах вырастет. Чтобы снизить темпы заболеваемости, следует повысить уровень вакцинации.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 17 октября в Украине зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.
- В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 Запорожская, Донецкая, Одесская и Днепропетровская область с 18 октября переходят в красную зону карантинных ограничений.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.
- К слову, ужесточат правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.