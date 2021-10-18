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"Красных" областей станет больше: в Минздраве поставили украинцев перед выбором

18 октября 2021, 10:39
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С сегодняшнего дня в "красной" зоне карантина находятся пять областей, но список может стать больше.

карантин, коронавирус
Украинцев призывают вакцинироваться / УНИАН

В Минздраве не исключают расширения "красной" зоны карантина в ближайшее время. В ведомстве призывают людей вакцинироваться.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "РБК-Украина".

"Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах", — заявил Кузин.

Коронавирус в Украине: в "красной" зоне 5 областей

По состоянию на сегодня, 18 октября, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом самые жесткие ограничения ввели в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Инфографика / moz.gov.ua

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 524 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 122 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3 421 человек.

Автор: Сергей Кущ
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коронавирус зоны карантина
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